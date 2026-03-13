Posibles alineaciones del Alavés - Villarreal para la jornada 28 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 MAR 2026 - 06:01h.

Alavés - Villarreal, las posibles alineaciones del partido de la jornada 28 de LALIGA EA Sports

La rajada de Toni Martínez por el penalti final del Valencia-Alavés: "Tenemos dos expulsados y no quiero unirme a ellos"

Compartir







El Alavés recibirá al Villarreal en Mendizorroza para el partido que abrirá la jornada 28 de la LALIGA EA Sports. El partido se celebrará el viernes 13 de marzo a las 21.00 y enfrentará a dos clubes con dinámicas bastante diferentes. Los vascos no ganan desde el 30 de enero contra el Espanyol en el RCDE Stadium y acumula tres derrotas en los últimos cinco partidos. Está 16º con 27 puntos a tan solo dos del descenso que lo marca el Mallorca con 25. El submarino amarillo en cambio, lleva tres victorias en los últimos cinco partidos y está 4º empatado a 54 puntos con el Atlético de Madrid. El club vitoriano viene de perder 3-2 contra el Valencia CF en Mestalla con una agónica remontada por el club ché en el estreno de Quique Sánchez Flores como entrenador babazorro. El Villarreal ganó al Elche por 2 goles a 1 en el Estadio La Cerámica frente a su público.

Posible alineación del Alavés

Quique Sánchez Flores no tuvo el mejor de los debuts. El Alavés cayó por 3 goles a 2 frente al Valencia en un encuentro que parecía tener bajo control. El entrenador español no podrá contar con Ander Guevara y Jon Pacheco ya que fueron expulsados después de protestar el polémico penalti que le dio la remontada al conjunto ché en la pasada jornada y tampoco con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA. Carlos Benavidez Protesoni se lesionó durante el encuentro y es duda. Pablo Ibáñez y Jon Guridi se juegan ser el acompañante de Antonio Blanco en la medular y Víctor Parada parece que será el elegido para suplir la baja de Pacheco.

Posible once del Alavés frente al Villarreal:

Portero: Sivera

Defensas: Youssef, Parada, Tengalia, Jonny

Centrocampistas: Aleñá, Blanco, Ibáñez/Guridi, Ángel Pérez

Delanteros: Boyé, Toni Martínez

Posible alineación del Villarreal

Marcelino García Toral no podrá contar con Juan Foyth y Pau Cabanes, ambos lesionados de gravedad hasta final de temporada y tampoco con Logan Costa y Willy Kambwala, que siguen pendientes del visto bueno de los servicios médicos del club para incorporarse plenamente a la dinámica grupal. Ayoze Pérez y Pau Navarro son duda. El primero fue baja para el partido frente al Elche de la pasada jornada por una contusión en el muslo y el segundo se lesionó durante el encuentro pero Marcelino ha dicho que cree que es "un calambre y no una lesión". El único puesto que el entrenador asturiano parece no tener claro es precisamente el central derecho. Si Pau Navarro no llega al partido del viernes, todo parece indicar que Renato Veiga será su sustituto.

Posible once del Villarreal frente al Alavés:

Portero: Luiz Junior

Defensas: Cardona, Rafa Marín, Pau Navarro/Veiga, Mouriño

Centrocampistas: Moleiro, Comesaña, Gueye, Buchanan

Delanteros: Pépé, Mikautadze