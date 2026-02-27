Fran Fuentes 27 FEB 2026 - 15:38h.

19 años, 1.86 metros y muchas cualidades que recuerdan a Frenkie

La lesión de Frenkie de Jong le llega al jugador en uno de sus mejores momentos. Si bien es cierto que el FC Barcelona tiene opciones de sobra para suplirle con garantías, no deja de ser una baja importante, como reconocía Deco. Marc Casadó, Marc Bernal, Eric García... pero, además de los que ya están en el primer equipo, La Masía sigue ofreciendo opciones y alternativas para que el equipo se resienta lo menos posible. Uno de los que ha promocionado desde el minuto 1 para formar parte de la dinámica del primer equipo es Tommy Marqués, a quienes muchos definen como 'el doble' del jugador neerlandés. Y no solo en cuanto a juego, sino incluso a parecido físico.

Aunque ya había participado en algunos entrenamientos, e incluso ha debutado con el primer equipo, Hansi Flick no ha tenido dudas a la hora de tirar de él en cuanto se ha conocido que Frenkie de Jong estará de baja por un período más o menos prolongado. De este modo, el jugador barcelonés formará parte de la dinámica del primer equipo, aunque no es descartable que siga participando con el equipo filial, que trata de reengancharse a los puestos de ascenso a Primera RFEF en este tramo final de la temporada.

Tommy Marqués y la inagotable fuente de mediocentros de La Masía

Así las cosas, Tommy Marqués es un pivote de 19 años (uno más que Marc Bernal) y 1.86 metros de altura. Tiene muy buena planta, y es un jugador que trata de jugar siempre en muy pocos toques. Pese a todo, si se ve presionado, tiene una conducción con el balón pegado a la bota y una arrancada en los primeros metros para superar líneas que que recuerda, precisamente, a Frenkie de Jong. Con el balón en los pies es muy inteligente, casi siempre buscando profundizar y batir líneas de pase en lugar de tocar por tocar. Tiene muy buen primer toque y mucha confianza en su desplazamiento en largo y recurre mucho al cambio de orientación para profundizar por zonas menos pobladas. Por si fuera poco, a nivel defensivo es un futbolista con una magnífica lectura para ir al corte. No tiene miedo a ir al suelo y sabe leer dónde va a caer la jugada para robar y salir rápido.

A priori, con Pedri, Fermín, Dani Olmo, Marc Bernal y Marc Casadó, habrá quien piense que no hace falta nadie más en el primer equipo. No queda duda de que son los dos 'Marcs' quienes tendrán que dar el paso adelante en ausencia de Frenkie de Jong. Sin embargo, el entrenador alemán quiere tener las espaldas cubiertas tanto para la rotación y el reparto de minutos como ante posibles imprevistos. Además, con cinco cambios por partido y un calendario tan apretado en las próximas semanas, donde se juega el tramo decisivo, querrá tener a mano y en dinámica a cuantos más jugadores, mejor. Lo que sí evidencia es que La Masía es una inabordable fuente de generar mediocentros para el primer equipo.