Alberto Bravo 09 ABR 2026 - 19:54h.

Claudio Giráldez ha apostado por Aidoo en defensa y Jutglà en el sitio de Iago Aspas

Ferran Jutglà advierte que ante el Friburgo "las pequeñas cosas marcan la diferencia"

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VigoFriburgo y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que saldrán, en poco más de una hora, al césped del Europa-Park Stadion. Ambos equipos afrontan la primera batalla de los cuartos de final de la Europa League. Duelo de jóvenes entrenadores, entre Julian Schuster y Claudio Giráldez, con dos estilos de juego contrapuestos en la búsqueda de la clasificación para unas semifinales en las que les esperan Sporting de Braga o Real Betis. Estas son las alineaciones confirmadas de Friburgo y Celta de Vigo.

Once titular del Friburgo

El Friburgo sale al partido con un once titular compuesto por Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.

Julian Schuster, en la previa del partido, apuntó que ante el Celta "esperamos un equipo que tenga la posesión, que juegue bien a la espalda de la defensa. Será fundamental para nosotros adaptarnos constantemente a sus variantes porque es un equipo que cambia mucho sus perfiles durante el partido. No será un partido fácil, pero el grupo está muy motivado".

Tras perder este pasado fin de semana 2-3 ante el Bayern de Múnich, lo que para el técnico local fue un "duro golpe" por dejarse remontar dos goles pidió a su afición "un apoyo similar al del sábado pasado, cuando el ambiente fue realmente genial y se contagió de los jugadores a las gradas". "Nuestro objetivo es sacar un buen resultado para el partido de Vigo", concluyó.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale al encuentro con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferrán Jutglà; Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la previa del partido, indicó que el Friburgo "en los últimos partidos ha sido mucho más agresivo, contra el Bayern de Múnich hicieron un emparejamiento hombre a hombre, por todo el campo, exagerado. Me espero un partido más cercano a lo que vimos contra el Bayern que a un planteamiento más conservador".

Sobre la participación celeste en los cuartos de final de la Europa League confesó que "tenemos que valor donde estamos y ser exigentes y ambiciosos para querer más, pero la preocupación era no haber conseguido la salvación este año en Primera División. Una vez que la hemos conseguido, a partir de ahora tenemos que ser exigentes para conseguir más, pero nunca desde la preocupación, sino desde la motivación".