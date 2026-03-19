Alberto Bravo 19 MAR 2026 - 17:38h.

Claudio Giráldez ha apostado por Fer López, Pablo Durán y Swedberg en ataque

El mensaje de Claudio Giráldez al celtismo: "Vamos a dar todo"

Compartir







VigoOlympique de Lyon y Celta de Vigo se juegan, a partir de las 18.45 horas en el Groupama Stadium, la clasificación para los cuartos de final de la Europa League. Tras el 1-1 de la ida disputado en Balaídos ambos conjuntos están obligados a ganar para no llegar a la prórroga o la tanda de penaltis. Paulo Fonseca y Claudio Giráldez ya han hecho públicos los onces titulares con los que arrancarán este partido de vuelta de octavos de final de la Europa League.

Once titular del Olympique de Lyon

El Olympique de Lyon sale con un once titular formado por Grief; Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner Vinicius; Tolisso, Morton, Nartey; Endrick y Yaremchuk.

Paulo Fonseca, entrenador del cuadro francés, explicó que en el partido de ida disputado en Balaídos "jugamos bien cuando perdimos el balón, pero concedimos un par de ocasiones, lo cual es normal. Ahí tenemos que ser más agresivos y hacer faltas para parar sus contragolpes. Hay que ser más inteligentes, cerrar de forma inteligente sus opciones de contraataque".

Del Celta de Claudio Giráldez destacó que "es un equipo que puede cambiar de jugadores, pero no cambia su manera de jugar, la intención del equipo es siempre la misma, no pierden calidad. Para nosotros más importante que quien juegue es que entendamos su forma de jugar".

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Fer López, Williot Swedberg y Pablo Durán.

Claudio Giráldez, en la previa del encuentro, se mostro confiado en las posibilidades del Celta: "er fieles a nuestra identidad y valientes. Venimos aquí a ganar el partido, no buscamos otro escenario que no sea ese. Tenemos que mejorar cosas que no hicimos tan bien en el partido de ida, en cuanto a situaciones de presión y de construcción de juego".

Sobre las ausencias de Miguel Román, Borja Iglesias y Óscar Mingueza recordó que "hemos demostrado durante el año que, más allá de quién esté, nuestra idea es siempre la misma. Buscaremos mejorar cosas del partido de ida y mantener nuestra identidad pese a las bajas. Tenemos muchos recursos y una plantilla muy larga para poder hacer un buen partido de inicio y para poder tener refrescos de garantía en el banquillo".