Mucho más que un error visual

Los 68 cambios de balance de Brawl Stars para darle la bienvenida a Sirius

La lluvia de jugadores para desbloquear a Sirius en sus primeras horas en Brawl Stars tienen en su historial un grave problema, una página de victorias fantasmas en busca de las 99 victorias. La búsqueda del villano del juego en la piel de los jugadores más experimentados con todos los brawlers del juego se ha convertido en un caos con múltiples bugs, y algunos han supuesto una pérdida de tiempo completo a múltiples usuarios.

Entre los parones por problemas de los servidores y las ganas de llegar a Sirius, el momento para desbloquear al brawler 100 parece algo caótico, más aún después de la reacción de Brawl Stars. Múltiples jugadores, algunos de ellos tan conocidos como el creador de contenido Trebor, han chocado con el error más sonado, una bajada de las victorias conseguidas con determinados brawlers que han supuesto una pérdida de tiempo.

La descripción de Trebor exalta precisamente lo que genera una situación tan dolorosa como esta, porque la rabia de dedicarle horas al juego para tener al nuevo brawler y luego perder el progreso es muy, muy duro. Al parecer el servidor tenía problemas para sincronizar el progreso en tiempo real, lo que ha restado progresión sin una clara solución por parte del equipo técnico de Brawl Stars.

El representante del juego, Frank Keienburg, ha comentado en redes sociales que siente decir que no hay marcha atrás, por lo que es un palo grande a la comunidad. Y además es difícil imaginar una reacción del juego porque si no hay forma de trackear esas estadísticas, es imposible dar una compensación a cada jugador. Más aún cuando en el horizonte hay algo tan jugoso y difícil de obtener como Sirius, más en sus primeros días de vida en Brawl Stars.

A todo eso hay que unirle el bug visual del juego donde algunos brawlers parecían bloqueados, y es este segundo punto el que ha generado una confusión global en muchos seguidores. Ciertos personajes tenían un candado que les imposibilitaba utilizar a determinados personajes, o eso creían ellos porque según los jefazos del juego era sólo un error visual. Ahí entra una dinámica de respuestas constantes donde usuarios mezclaban ambos bugs en una unión peculiar, pero actualmente parece que esta parte al menos se ha solventado.

Una de las respuestas más esperanzadoras de Frank es la de mantener que todas las estadísticas cuentan internamente, algo que ha reestructurado su mensaje después de los bugs. Aún así muchos no tienen solución a sus victorias, por lo que no saben si esperar o seguir buscando a Sirius con la dedicación que supone conseguir 99 victorias con brawlers diferentes. Por eso las próximas horas son fundamentales para entender si el guardado en la nube de Supercell funciona, y de verdad hay una respuesta.

Lo que parece imposible es una compensación en forma de recompensa más allá de imaginar alguna caja de Sirius como premio, un extra pequeño que sin duda puede convertir la experiencia en un extra por la dedicación continua en todo el mundo. Tan exagerada es la situación que hay jugadores que han pasado de 77 victorias a una sola, un reset imperdonable que necesita de una respuesta activa dentro de poco, y si puede ser in-game, mejor.