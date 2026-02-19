Juan Pérez 19 FEB 2026 - 10:03h.

Del juego de sombras a la corrupción de las gemas

El anuncio de la Brawl Talk exclusiva independiente a la de Sirius

El entramado para convertir a Sirius en el primer gran villano de la historia de Brawl Stars no es solo una simple conexión con el Starr Park, sino con la narrativa histórica del videojuego desde sus inicios. El experto en sombras ruge desde las profundidades del juego con un vídeo de presentación en blanco y negro revitalizando un plan malvado, demostrando la idea de poder y clamando una nueva vida para el título de Supercell.

Las campanas de la Brawl Talk de Sirius resuenan con fuerza gracias al primer vínculo oficial del juego tras el envío de las piezas del puzle a los creadores de contenido. Ahora Sirius es más que un dibujo, es un ser tenebroso que no sólo maneja los hilos del Starr Park después de que le robaran la esencia de su espectáculo, por lo que quiere recuperar lo que es suyo. Él estaba antes que nadie, cuando las gemas todavía no existían, y de ahí precisamente surge su conversión a antagonista.

El nuevo clip de Brawl Stars es un pequeño cuento, tan tenebroso como sutil, donde Sirius habla en primera persona sobre lo que vivió allá cuando el parque de atracciones todavía no estaba manchado por las gemas. Una reflexión donde el brawler número 100 despierta no sólo el interés por la trama, sino por los acontecimientos desconocidos del parque antes de que se convirtiera en el Starr Park.

El relato de Sirius en Brawl Stars

'Érase una vez, una verdadera estrella del Starr Park. Yo, Sirius, el showman por excelencia. Mi juego de sombras era la cumbre de nuestra atracción. Pero entonces llegaron las gemas. El parque cambió para siempre, y mi espectáculo fue olvidado. Brawl, brawl, brawl..eso era lo único en lo que todos pensaban. Pero yo tuve una visión. Con el poder de las gemas, crearía el mayor espectáculo del mundo ¡y así recuperaría mi parque!'.

En el aspecto creativo sin duda la presencia de Sirius ayuda a incorporar un buen cargamento de hype a la presentación del personaje, así como a la Brawl Talk planteada para este sábado 21 de febrero. Parece bastante claro que el significado del vídeo es que Sirius tomó el poder de las gemas para crear el Starr Park tal y como lo conocemos, con todos los traumas planteados en el juego desde hace años. Mientras tanto las habilidades son toda una interrogante, pero puede ser interesante ver cómo se implementa ese juego de sombras en el gameplay, sobre todo porque debe diferenciarse de Willow.

La gran pregunta ante toda esta presentación es saber cómo se va a plasmar el personaje, y cuál va a ser el decorado del lore para mantener la intriga. En su momento la radio WKBRL mantuvo durante meses el enigma, pero ahora todo se ha ocasionado una semana antes del lanzamiento, por lo que hay un interés creciente en la comunidad sobre cómo va a responder el juego a una nueva proyección de su historia a largo plazo.

