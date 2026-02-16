Juan Pérez 16 FEB 2026 - 10:41h.

Podría ser el primer brawler y el origen de todo en Brawl Stars

La cuenta atrás hacia la Brawl Talk de este fin de semana tiene el primer encontronazo con el futuro de Brawl Stars en forma de personaje, porque Sirius acaba de aparecer por primera vez. Este curioso personaje con cabeza de estrella salido del Circo Starr rememora no sólo los mejores momentos del juego con el Starr Park, sino que bucea en su lore con audios ocultos, un primer vistazo visual y la base de un lore que conecta de manera oficial con el misterio mejor guardado de Supercell.

El brawler n. 100 de Brawl Stars aparece con un tono misterioso como un mensaje claro de que el Starr Park y todo su entorno está de vuelta, algo oficial gracias a Chosen. El creador de contenido ha recibido un pack especial de la mano de Supercell donde tiene no sólo imágenes de Sirius, sino también un periódico con noticias repletas de lore y una cinta casette con audios repletos de personajes que recuerdan a la famosa radio WKBRL. Pam, Jessie, Angelo y Widow son algunos de los que aparecen para darle forma a los acontecimientos del pasado del nuevo personaje.

La conclusión principal para entender quién es Sirius está en esos mensajes, y al parecer todo apunta a que es el primer brawler existente en el universo, o al menos eso comentan todos los escritos. Sirius puede ser el origen de todo en Brawl Stars porque apareció antes que cualquier otro incluso antes de la propia aparición del Starr Park, por lo que ese puede ser el vínculo inicial para empezar un nuevo trío temático.

A Sirius se le conoce como 'The Shadow Pupiteer', algo así como el titiritero de las sombras, y según la información todo apunta a que fue el primero en aparecer y seleccionar al resto. Al menos a Gus, que de manera oficial se confirma como un fantasma al que Sirius tomó, un punto de no retorno para entender un halo de misticismo que apunta a un tramo más oscuro de la historia original de Brawl Stars.

Estos conceptos y los audios demuestran un interés gigantesco por expandir la marca en un momento tan importante como este, y por eso la intención es la de hacer algo muy grande. El Starr Park es el punto constante de retorno de los desarrolladores para acudir a temáticas similares, pero esto parece por primera vez en mucho tiempo parte de ese origen si de verdad Sirius es el primer brawler de todos.

Este lore es sólo la primera pieza de un puzle que lleva años guardado bajo llave en Brawl Stars para el momento adecuado, porque llegar al brawler 100 no es casualidad, sino parte de un éxito a largo plazo. Ahora el juego tiene una semana por delante para ampliar este acertijo hasta descubrir a Sirius en la Brawl Talk, la primera invitación a volver al juego y a acompañarlo sobre este horizonte repleto de dudas donde la historia es una trama principal más para tener como excusa entrar y echar unas partidas con o sin el control de Sirius.