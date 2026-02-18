Juan Pérez 18 FEB 2026 - 10:41h.

Con localización en coreano y posible contenido propio

Los 21 cambios de balance de Brawl Stars en pleno caos con los buffies

La atención continuada de Brawl Stars para los próximos días parte del enigma de Sirius en la supuesta Brawl Talk del fin de semana, pero no va a ser el único evento corporativo del videojuego. Los desarrolladores han lanzado un vídeo con una expansión especial de la Brawl Talk planteada para el lunes 23 de febrero, un movimiento extraño y poco habitual que estará disponible a priori sólo para Corea a falta de un extra de información de Supercell.

El último vídeo de Brawl Stars con un guiño directo a Corea define una ampliación de la Brawl Talk con la primera fecha oficial antes incluso de saber cuándo va a llegar Sirius. Parece bastante obvio que el sábado 21 es la fecha de presentación del brawler 100 junto a la resurrección del lore del juego con el Circus Starr, pero de ahí a mostrar por primera vez un evento posterior de una única región antes que el oficial, parece cuanto menos extraño...pero no imposible.

Por ahora el vídeo es como un anexo informativo en modo de humor donde no hay más detalles que esa expansión de la Brawl Talk, y como está localizado al coreano no hay más información sobre sus límites. A día de hoy hay varias regiones con material exclusivo de Brawl Stars por lo que es imposible saber si Corea va a recibir un pack especial, o la información de su actualización adherida también va a estar disponibles para todos los jugadores a nivel global.

Lo que está claro es que esta Brawl Talk no es una cualquiera porque el peso incluso en el marco de la grabación de los vídeos desvela un esfuerzo superior al habitual por ser incluso más grandes. De hecho la utilización de los presentadores puede dejar una pista sobre que esa Brawl Talk puede ser la verdadera, aunque para entender eso hay que viajar al Starr Park.

El famoso evento del Starr Park rompió los moldes de las novedades para presentar un vídeo con personas reales dentro de ese famoso parque de atracciones, quién sabe si ahora la idea es la misma. Si la apuesta es romper con el patrón habitual de la Brawl Talk para ofrecer un concepto narrativo de Sirius, quizás el extra de información pase al martes 23 de febrero. Es cuanto menos extraño porque los días posteriores están repleto de novedades que está en manos de los creadores de contenido.

Aún así la intencionalidad de Supercell es volcar toda la atención en esta Brawl Talk por lo que significa para el juego, no sólo la recuperación del lore más profundo, sino por darle peso a Sirius. El que puede ser el villano definitivo de la historia de Brawl Stars debe tener una presentación acorde a los audios filtrados hasta la fecha sobre su pasado en el origen de aquella isla, del circo, del Starr Park y del concepto que rodea al juego desde hace años. Es una val para volver a recuperar a millones de jugadores que han tocado el juego en algún momento.