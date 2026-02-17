Cuándo es la Brawl Talk de Sirius, una revolución para febrero en Brawl Stars

Juan Pérez 17 FEB 2026 - 16:39h.

El villano definitivo aparece para romper los moldes

Cómo conseguir gratis a Pierce, el nuevo brawler de Brawl Stars

Compartir







El poder del lore regresa a lo grande en Brawl Stars con la celebración del lanzamiento del brawler 100 de la mano de Sirius, una reconstrucción de la narrativa planteado para el fin de semana. Sin oficialidad, todo apunta a un estreno a lo grande este sábado 21 de febrero para relanzar la próxima actualización, sin duda una de las más importantes en la historia reciente de Brawl Stars por la infraestructura actual del juego, por las expectativas y por el interés creciente de la comunidad en el juego en los últimos días.

El storytelling vuelve al más alto nivel a Brawl Stars con la aparición de Sirius, el primer brawler en la trama del juego de móviles con un punto de oscuridad nunca visto hasta ahora en el juego. Tras muchos años de idas y venidas en una conexión constante con el Starr Park, la sensación en la previa del evento es que este puede ser un punto de inflexión en el juego por el acercamiento de muchos jugadores.

PUEDE INTERESARTE Los 21 cambios de balance de Brawl Stars en pleno caos con los buffies

Las fechas parecen claras a la espera del anuncio definitivo de Brawl Stars, y es que la Brawl Talk apunta al sábado 21 de agosto con una posterior implementación en la actualización el martes 24 de febrero. Dos días de impacto total con una gran pregunta, ¿es capaz en pleno 2026 de convertir su Brawl Talk en algo parecido a lo que fue en su día el extraño vídeo del Starr Park con humanos? El peso de Sirius apunta sin duda a ello, pero la puesta en escena apunta a ser muy diferente.

Esto no sólo se trata del surgimiento de Sirius, sino de todo lo que hay detrás de ese titiritero de las sombras cuya identidad parece ligada al Starr Circus en la Isla Star, el origen de lo que hoy se conoce como Starr Park. En ese momento el Teatro de las Sombras era el show del brawler, y ahora sólo falta ver si ese poder para manipular las sombras tiene alguna repercusión directa en el gameplay.

PUEDE INTERESARTE Así son Pierce y Glowbert, los dos nuevos brawlers de Brawl Stars

Por ahora la semana está repleta de confianza a la espera de más teasers con información sobre Sirius o sobre la Brawl Talk, pero todo queda en los audios, los periódicos y el material revelado a los creadores de contenido. Mientras tanto el sabor a una Brawl Talk épica vuelve a escena como no ha sucedido en años no sólo por el concepto de introducir al villano definitivo en el juego, sino por todo lo que le puede acompañar en los próximos meses de juego.

El horario de la Brawl Talk todavía no es oficial así como tampoco la fecha, pero la cuenta atrás es obvia después de conocer el estatus del juego. Sirius puede revolucionar no sólo el gameplay sino el concepto más atractivo de Brawl Stars, el lore que se ha construido durante años en el extraño parque de atracciones, en la famosa radio WKBRL y en la construcción de personajes hasta llegar a Sirius como villano y brawler número 100.