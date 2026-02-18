Juan Pérez 18 FEB 2026 - 21:40h.

Es un modelo que asocia texturas visuales para componer bits musicales

Los cinco trucos en Suno AI para crear canciones perfectas en español

La composición de canciones mediante el uso de la IA tiene en SUNO AI a uno de los reyes de la creación si hay un buen acompañamiento de prompts en el proceso musical, pero ahora todo cambia con Lyria 3. Esta funcionalidad de Google Gemini recién incorporada este miércoles 18 de febrero cambia las normas desde otra perspectiva, porque es mucho más completa a pesar de jugar en otra liga. Con una foto basta para generar una pista de unos 30 segundos directa al corazón de esa imagen.

Lyria 3 es mucho más que un modelo que sólo lee texto porque su principal validación está en un motor multimodal avanzado capaz de captar el sentimiento de una foto hasta crear una canción. Esa traducción del aspecto visual al sonoro tiene dos respuestas a cualquier tipo de foto: un acompañamiento musical breve en forma de canción de unos segundos, y una portada exclusiva para esa pista.

Esa es la gran diferencia de Lyria frente a SUNO IA, ya que este último sólo utiliza el texto para entender las peticiones mientras que la herramienta de Google Gemini percibe imagen y vídeo además de los prompts. De hecho en SUNO hay que tirar de etiquetas para encuadrar las peticiones, mientras que en Lyria es tan fácil como hacer la petición directa en el texto con un control directo de los beats por minuto, la clave musical y la densidad sonora. Porque una imagen de ese árbol en el bosque en tu escapada del pasado fin de semana bien puede colocarte una versión lo-fi única para ti, pero si le añades en el prompt una base de jazz o un suave hilo musical femenino de una vocalista soprano, lo va a hacer en unos segundos.

Cómo utilizar Lyria en Google Gemini

Crear canciones con la nueva herramienta de Google es realmente sencillo, sólo hay que pulsar el botón de 'Herramientas' para seleccionar posteriormente 'Crear música' una pestaña por debajo del famoso 'Crear Imágenes' de Nano Banana. Con sólo dos clics y la posterior subida de una foto, estamos a segundos de convertir la esencia de una sencilla fotografía en un universo musical que luego puede tener tantos matices como el prompt que lo acompañe.

En SUNO se usaban metadatos, con Lyria 3 la descripción es el mejor aliado para llegar a la canción definitiva, por lo que no hay que dudar a la hora de hablarle a la IA o escribirle todos los detalles deseados para la composición. Es tan fácil como pedirle que te haga una canción al más puro estilo Bad Bunny pero con detalles flamencos de fondo, una letra inspirada en lo rico que está el mango y un estribillo repleto de una guitarra eléctrica. Y así hasta el infinito para dar con la propuesta deseada.

La promesa de la herramienta es la de crear voces más humanas para cada petición en comparación con otras inteligencias artificiales similares, además de incluir SynthID, una marca de agua difícil de percibir para identificar IA. La ejecución de Lyria 3 está en crear bandas sonoras ideales para acompañar vídeos o fotos en redes sociales, de ahí el concepto de trazar con una sola foto lo que de verdad transmita. Obviamente se puede moldar hasta conseguir el sonido deseado, pero puede partir de una base para llegar a ese acompañamiento para Instagram o Tik Tok.