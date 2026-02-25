Los 68 cambios de balance de Brawl Stars para darle la bienvenida a Sirius

Juan Pérez 25 FEB 2026 - 13:41h.

Frank es el verdadero derrotado de la actualización

El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

El meta de Brawl Stars sufre un terremoto envuelto en cerca de 70 modificaciones individuales a múltiples de los brawlers para colocarle la alfombra roja a Sirius. El gran villano que presenta su candidatura a romper por completo el gameplay durante muchas emanas, presencia un molde totalmente diferente con la actualización recién incorporada el miércoles donde Frank deja el trono para dejarle espacio a múltiples opciones.

La posible resurrección de Bonnie, Colette y Mina es uno de los tantos titulares posibles al investigar los cambios de balance antes de testear el juego. Con Belle fuerte como casi siempre, la oportunidad de volver a ver a Clancy y incorporación de nuevos buffies, el sistema cambia por completo. Este es el nuevo pacto con todos las modificaciones de los brawlers que han tocado los desarrolladores.

BUFFS

El espacio para volver a ver a Belle, Lola y Chester en un tier más importante es bastante claro tras los cambios, aunque también hay espacio para confiar en la reaparición de Bonnie, Colette y Mina. Y quién sabe si Clancy encuentra un espacio para ser relevante en algún recoveco del meta.

Doug

Salud aumentada: 7000 → 7400.

Buster

Salud aumentada: 6800 → 7000.

Curación de su habilidad estelar aumentada: 544 → 560.

Lou

Decaimiento de la congelación mejorado: 2s → 2.5s.

Chester

Salud aumentada: 6000 → 6400.

Velocidad de recarga: +5%.

Velocidad de descarga: +5%.

Colette

Salud aumentada: 5800 → 6200.

Daño mínimo: 1000 → 1100.

Daño porcentual del ataque básico: 37% → 39%.

Daño contra objetivos especiales (cajas, cajas fuertes): 2000 → 2200.

Daño porcentual de la súper: 20% → 22%.

Janet

Velocidad de proyectil: +4.2%.

Cooldown del gadget: 20s → 18s.

Tasa de carga de la súper: Ahora requiere 11 básicos (antes 12).

Lola

Radio de colisión del Ego reducido.

Salud del Ego: 4000 → 4400.

Melodie

Ataque básico ahora es más responsivo.

Aumento de velocidad al tener notas ahora es más fuerte.

Velocidad de descarga: 20% → 30%.

Buzz

Dispersión del ataque (spread) reducida un 10%.

Velocidad de proyectil: +3%.

Aturdimiento (stun) mínimo: 0.6s (antes 0.5s).

Kit

Curación por segundo (aliado): 15% (antes 10%).

Curación por segundo (aliado con estelar): 25% (antes 20%).

Colt

Daño de la súper (por 4 balas): 1340 (antes 1280).

Salud aumentada: 7600 (antes 7400).

Bonnie

Tasa de carga de la súper (forma cañón): Ahora requiere 11 básicos.

Tasa de carga de la súper (forma Bonnie): Ahora requiere 5 básicos.

Penny

Radio de la torreta aumentado un 10%.

Escudo al salir del rango de la torreta: 30% (antes 25%).

Spike

Su primer gadget (Lluvia de espinas) ahora escala su daño con la distancia.

Ash

Duración de la barra de furia aumentada: 4s (antes 3s).

Gus

Daño básico: 1100 (antes 1000).

Salud aumentada: 5800 (antes 5600).

Tasa de carga de la súper: Ahora requiere 11 básicos.

Clancy

Daño en Fase 1: 1400 (antes 1200).

Daño en Fase 2: 1500 (antes 1400).

Disparos requeridos para subir de fase: 6 (antes 7).

Su ataque ahora escala con la distancia.

R-T

Daño total (x6): 560 (antes 540).

Max

Tasa de carga de la súper aumentada un 8%.

Ruffs

Aumento de salud por segundo de la estelar: 40/s (antes 30/s).

Salud de los sacos de arena: 40% (antes 35%).

NERFS

El caso de Frank es el más flagrante porque va a pasar de ser baneado en todas sus instancias a tener un rol más situacional en según qué partidas. Estos son todos los nerfeos de la actualización recién incorporada.

Lou

Tiempo de congelación reducido: 7.1s (antes 8.3s).

Melodie

Daño al regresar con el gadget de teletransporte: 2600 (antes 3000).

Daño máximo (Peak): 9600 (antes 12000).

Kit

Dispersión del lanzamiento de básicos aumentada (menos precisión).

Duración del aturdimiento (stun): 1.5s (antes 2s).

Tiempo máximo unido a un aliado: 8s (antes 10s).

Mortis

El gadget de pala ya no atraviesa muros.

El gadget ya no carga la súper.

Mico

Duración de su súper reducida: 1.5s (antes 2s).

Spike

Tasa de carga de la súper ligeramente reducida.

Cooldown del gadget de pinchos: 20s (antes 18s).

Emz

Tasa de carga de la súper: Ahora requiere 10 básicos (antes 8).

El gadget de empuje ya no carga ni la súper ni la hipercarga.

Frank

Salud base: 13600 (antes 14000).

Los gadgets ya no cargan la súper ni la hipercarga.

El rango del gadget de atracción se reduce un 8%.

Buff de daño de la primera estelar: 15% (antes 25%).

Reducción de daño de la segunda estelar: 10% (antes 15%).

Darryl

Cooldown de su gadget: 18s (antes 16s).

Tasa de carga de la súper reducida un 10%.

Angelo

Cooldown del gadget de salto: 17s (antes 14s).

Otis

Tasa de carga de la súper: Ahora requiere 15 básicos (antes 12).

Clancy