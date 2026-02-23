Juan Pérez 23 FEB 2026 - 11:04h.

Por primera vez en mucho tiempo la update no llega el martes

Sirius será el brawler 100, la sorpresa de la Brawl Talk salida del Circo Starr

Brawl Stars cambia la dinámica para la actualización de Sirius con la presentación del primer villano real en la trama de la Brawl Talk, y retrasa la fecha de la llegada al juego del brawler número 100. A pesar de la previsión para el martes 24 de febrero, el día habitual de la entrada de contenidos, Supercell hace un viaje al pasado para recuperar los miércoles como el día definitivo para la inclusión no sólo de todas las novedades sino del cambio de balance y de la nueva temporada.

La sincronización con los estándares de Brawl Stars se acoplan por primera vez en mucho tiempo para ofrecer una experiencia perfecta el miércoles 25 de febrero, porque esa es la fecha oficial de la actualización. A pesar de las confirmaciones previas para llegar como es habitual el martes, Supercell ha adelantado que necesita un margen extraordinario para llegar con margen tanto a la store oficial de Apple y Google.

Hace años las actualizaciones no tenían un orden, pero hace un lustro Brawl Stars tenía muy marcadas las fechas para establecer una dinámica sencilla con la Brawl Talk el sábado, los sneak peeks entre domingo y lunes, y el contenido en el juego directamente el martes de actualización. Esto supone una excepción para demostrar que Sirius y todos los complementos de esta update son tan relevantes que necesitan algo más de tiempo para llegar en un estado ideal. Y eso pasa porque se espera una lluvia de jugadores mayor a la de los últimos meses.

La explicación puede pasar por el sistema de trofeos 2.0 anclado al prestigio con una renovación total, un cambio relevante que necesita algo más de tiempo para evitar problemas como los sucedidos puntualmente en Brawl Stars. La bajada de copas y la restricción previa al nuevo sistema de prestigio es un punto significativo para comenzar la temporada de la mejor manera posible, sobre todo en la búsqueda para llegar a Sirius a la hora de controlar el ejército de sombras que le acompaña.

Las novedades de la Brawl Talk de Sirius

El deja vu en Brawl Stars a partir del miércoles será total, pero llega acompañado de Sirius como villano y brawler legendario ultra capaz de lanzar dos ataques y de invocar una sombra maestra. Este poder le permite copiar los movimientos de hasta tres enemigos para invocarlos como acompañantes en los ataques, algo muy distinto a lo conocido hasta la fecha en cuanto a las habilidades de Brawl Stars.

Con el lore incorporado en la jugabilidad, otro de los giros dramáticos es el reset en la liga de trofeos con el regreso a los 1000 trofeos, porque ahí empezarán los denominados puntos de prestigio. Es un nuevo sistema que tendrá diferentes niveles pasa estimar drops de prestigio para facilitar las probabilidades de conseguir brawlers así como cosméticos. El cóctel deja más buffies, más modos de juegos, una larga lista de skins, iconos de jugadores, títulos especiales y cartas de batalla, un extra para acompañar a Sirius hacia el hype del nuevo Brawl Stars de 2026.