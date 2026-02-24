Cómo conseguir a Sirius en Brawl Stars, todas las maneras de hacerlo

Juan Pérez 24 FEB 2026 - 11:20h.

Los coleccionistas lo van a tener muy fácil

El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

La bienvenida a Sirius como el brawler número 100 de Brawl Stars exige una celebración tras el éxito de la Brawl Talk hasta conseguir al primer villano de la historia del videojuego. En esa búsqueda por agotar todas las vías posibles por tener al creador del Starr Park lo más rápido posible, hay un listado de opciones bastante amplio para llegar al gameplay en sólo unas horas si se confirman los rumores del lanzamiento inmediato con la actualización.

Las ganas de tomar el control de Sirius para ejecutar el combo de las sombras con tres enemigos controlados es sólo el inicio de una historia de amor entre la búsqueda del brawler y la necesidad. Por eso Brawl Stars permite llegar a su ultra legendario de varias formas hasta desplegar no sólo nuevas vías para ser de los primeros en llegar al titiritero, sino para explotarlo en combate.

La opción más simpática de llegar a Sirius pasa por ser un auténtico seguidor de Brawl Stars, porque tiene una exigencia especialmente alta como lo es tener a todos los personajes del juego. Al ganar una partida con cada uno de los 99 brawlers actuales, Sirius aparecerá en el menú como una sombra más para completar el roster de manera automática por lo que es una opción cuanto menos sorprendente. De hecho a las 50 victorias con diferentes personajes la recompensas es una caja de Sirius.

La segunda alternativa es jugar con la aleatoriedad, porque obviamente Sirius puede aparecer en sus cajas como parte del envoltorio habitual de cada personaje. Es una apuesta pero está muy relacionado con el día a día. La tercera opción es el acceso anticipado habitual donde hay que ser tan eficiente como insistente para llegar a las 18-20 cajas (está por confirmar) para obtenerlo y así conseguir los 40 tickets.

Obviamente la compra con los recursos habituales del juego también forman parte de pack para llegar a Sirius, aunque en este caso con un canjeo relacionado más con el monedero de cada uno, tanto el virtual como el personal. El gasto de créditos, llaves o gemas también permitirá obtener a Sirius aunque todavía no hay precios exactos, estos son los que debería tener por su rareza.

6 Llaves de brawler

999 gemas

Pack de acceso anticipado: 47,99 euros

59,99 euros (al comprar el pack de gemas en la Supercell Store)

La fecha de lanzamiento de Sirius

La actualización de Brawl Stars ha cambiado del martes habitual a este miércoles 25, pero todavía no hay detalles sobre si ese es el día elegido para la aparición de Sirius. El gran villano de Brawl Stars puede ejecutar su plan desde la primera semana de salida, y si es así, puede romper todos los servidores del juego como lo han hecho otros brawlers con expectativas similares como Edgar en su día, y ya es mirar al pasado.

Aún así hay varias pistas en el juego para imaginar a Sirius desde el inicio de la actualización, porque en la cita con él deja una mención al miércoles (como se ve en la foto principal de la noticia). Su frase exacta es "¡No te pierdas la actuación del Circo de Curiosidades el miércoles!", y si eso no es una viso de su presentación, nada lo es.

Las citas perfectas con Sirius para ganar 11 gemas

En el día de hoy la búsqueda de las gemas deja respuestas muy claras en la cita con Sirius para ganar el máximo de recompensas posibles, en este caso once gemas. La cita perfecta necesita las respuestas 2-2-1-1 para conseguir 10 gemas, mientras que la peor posible pasa por elegir las opciones 3-5-1-2-2 para una última gema extraordinaria.