El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

El alambra de Sirius hasta llegar al Camino Starr después de su lanzamiento este jueves 2 de febrero tiene cierto punto de intriga por la posibilidad de recibir un nerf en los próximos días. En esa inestabilidad llega el villano a Brawl Stars con uno de los gameplays más llamativos desde la creación de la fecha, y sostener eso con el brawler número 100 es cuanto menos significativo por lo que puede significar perseguirlo durante sus primeros días de vida.

El famoso reto para ganar 99 partidas con todos los brawlers de Brawl Stars es la vía más fácil para obtener a Sirius, pero el resto de los mortales sin el plantel completo de personajes debe esperar algo más. Sirius llega el 5 de marzo al Starr Road para complementar un calendario repleto entre el hype y el descontrl de la monetización para llegar al ultra legendario lo más rápido posible de cualquiera de las formas.

Con una semana por delante de desafíos especiales en la primera invitación a llegar a Sirius mediante los eventos, el Camino Starr mantiene el estándar habitual de Supercell para darle la exclusividad a los más fieles. Tras eso el 5 de marzo llega a todo el mundo con un punto de desbloqueo mundial con créditos ahorrados o cualquiera de los recursos necesarios para llegar al ultra legendario.

Si nada cambia la necesidad pasa por tener 6 llaves de brawler, 999 gemas o pagar el pack de acceso anticipado estimado en 47,99 euros si se mantienen los precios establecidos anteriormente. Esta apuesta es diferencial a pesar de que Sirius tiene una entrada gratuita mucho más compleja, porque el evento es tan agresivo como difícil y no sólo por la complejidad de ganar 99 partidas, sino por el hecho de guardar los 99 brawler existentes en el juego. Es la pescadilla que se muerde la cola, si hay muchos perfiles de ese tipo, han tenido que estar presentes casi desde el inicio o al menos gastar dinero.

La recomendación básica es analizar el juego tal y como está, y sobre todo el futuro a corto plazo. El impacto de Sirius es global pero quizás hay jugadores que buscan antes a Najia, el brawler mítico que acompaña al villano en la update, por lo que el uso de recursos es crucial.

El truco es el habitual, no reclamar los créditos de la temporada actual hasta el 5 de marzo para llevarlo directamente a Sirius cuando este sea el referente en el Camino Starr . Entre tanto toca perseguir las 20 cajas del evento para conseguir el brawler para los que tengan una mano brillante, o completar las misiones para conseguir recompensas tematizadas con cosméticos del villano así como su primera caja. Un vendaval de oportunidades para darle la bienvenida al personaje que está llamado no sólo a cambiar el meta, sino a revolucionar el lore con una perspectiva diferente del Starr Park. Y eso debe ser solo el inicio de una nueva infraestructura para despertar la narrativa tal y como han desvelado los millones de espectadores de la última Brawl Talk.