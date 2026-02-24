eldesmarque.com 24 FEB 2026 - 23:41h.

Supercell quiere evitar la caída de los servers

El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

Brawl Stars efectúa el meme más salvaje de los últimos tiempos cambiando por segunda vez la fecha prevista para el lanzamiento de Sirius, el gran villano del juego. Después de cambiar el día de la actualización al miércoles, ahora traspasa la aparición del brawler número 100 un día más hasta construir un escenario perfecto para atrapar a millones de jugadores en un mismo evento.

La primera aparición de Sirius para desbloquear al personaje en Brawl Stars pasa el jueves 26 de febrero, un retraso de 24 horas con respecto a lo previsto que ni el propio Sirius podría imaginar después de declaraciones in-game del juego donde hablaba del miércoles. La confirmación de Supercell es clara, el titiritero de las sombras llega el jueves mediante el evento de las 99 victorias con brawlers diferentes, una exigencia alta preparada para no saturar los servidores del juego.

Los coleccionistas puros de Brawl Stars son los únicos capaces de ejecutar esta misión exclusiva un día después de la llegada de la actualización, porque necesitan cambiar de brawler hasta obtener una victoria con cada uno de ellos. Sólo así aparecerá Sirius en sus cuentas con un pequeño premio intermedio, conseguir una caja de Sirius a las 50 victorias entre uno de los tantas recompensas alternativas por ganar.

Esta estrategia por enganchar a la comunidad después de una Brawl Talk increíblemente exitosa, es puro engagement de Supercell para atrapar a los suyos en el mejor momento. Sobre todo porque el trasfondo de todo es evitar un emparejamiento masivo para colapsar los servidores del juego con el lanzamiento de Sirius, por eso lo lanza por adelantado de esta forma.

Ni el propio Sirius sabe cuándo llega a Brawl Stars

La cita de Sirius de las últimas horas tenía una pista para adelantar la posible fecha de lanzamiento del brawler tras una declaración directa del villano, pero ni así ha acertado. El cambio de planes de última hora de Supercell ha supuesto un nuevo retraso similar al de la actualización que lleva al brawler número 100 al juego algo más tarde.

El establecimiento de esa frase parecía remarcada para vaticinar la llegada de Sirius el miércoles, pero los planes son otros así como los del resto de la semana. El miércoles de la update los trofeos de prestigio pasan a 1.000 para cada brawler, mientras que el prestigio de legado va a aparecer de manera gradual, algo que puede suceder de manera genérica en los próximos días una vez salga la actualización.

El jueves arranca el evento de las 99 victorias para desbloquear a Sirius pero también hay una extensión especial para el evento especial de las citas de San Valentín con un día extra para conseguir las recompensas. Esto significa que la recompensa final de las Brawlentines llega el mismo jueves 26 de febrero. El viernes finaliza la entrega de blines por el reinicio de la temporada así como una megacaja ultra gratuita. Un cierre de lujo que sirve como bienvenida a Sirius mientras los millones de reenganchados a Brawl Stars descubren cómo parar su ejército de sombras.