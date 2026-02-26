Juan Pérez 26 FEB 2026 - 10:31h.

Las modificaciones llegan con respecto a las stats de los sneak peek

Los 68 cambios de balance de Brawl Stars para darle la bienvenida a Sirius

El impacto de Sirius como brawler 100, villano y elemento disruptivo en Brawl Stars apunta a una oleada de nerfs en muy poco tiempo porque su kit de habilidades parece bastante roto, pero el elemento llega con sorpresa. Según el análisis de los sneak peeks, su llegada al juego ya tiene hasta tres rebajas de poder antes incluso de entrar por primera vez a pelear en le arena lo que desglosa unas semanas muy prometedoras para la queja constante entre partidas.

Las millones de visualizaciones de Brawl Stars en los últimos días y el regreso de miles de jugadores al gameplay no es casualidad con la creación de Sirius y su búsqueda inicial, y ese globo no se va a pinchar fácilmente. Su entrada al juego este jueves 26 de febrero es un punto de inflexión para volver a inflar el producto, por lo que la relevancia no va a caer tan fácilmente...y aún así la debilitación parece obligada. Si antes de ver la luz el equipo de balance ya ha tocado hasta tres estadísticas de lo mostrado por los creadores de contenido, lo que viene apunta a ser muy bestia.

En el ambiente competitivo el creador de contenido Trebor ya le preguntó hace unas horas al responsable de los cambios de balance, Adrian Haggqvist, y la respuesta es que por ahora no se iba a tocar nada de urgencia. La gracia es que ya lo habían hecho con respecto a las previsiones, pero todo apunta a que eso tampoco puede significar una verdad absoluta a sabiendas todo lo que ha sucedido en los últimos años con brawlers roto. Y Sirius tiene el perfil de serlo, tanto por el peso de Brawl Stars para con el público como por las exigencias del guion hasta que aparezca en el camino de trofeos.

La realidad está en tres aspectos fundamentales de Sirius

El primer gadget, Tejesombras, la ralentización ha bajado de un 30% a un 20% , además de reducir la duración de tres a dos segundos .

, además de reducir . El segundo gadget, Llamada de las sombras, ahora sólo cura un 25% en vez del 50% previsto.

previsto. La super ahora sólo invoca al ejército de sombras con un 70% de la vida en vez de con el 75% inicial.

Es un golpe de efecto a las primeras versiones del personaje y es cuanto menos curioso que en tan poco tiempo haya un cambio tan considerable sobre todo en la curación, porque sin duda es el aspecto más marcado. Cambiar del 50% al 25% demuestra que esa curación estaba especialmente rota por lo que conlleva el ejército de las sombras, pero no ha sido ni mucho menos el único cambio.

Introducir un brawler nuevo con tres nerfs antes incluso de su primera participación desvela que hay algo poco balanceado en la propuesta, y todo apunta que así será también en los primeros días de actualización. Por lo que las palabras de Adrian las puede mover el viento en cuestión de días para volver a rebajarle el poder al brawler número 100 de Brawl Stars.