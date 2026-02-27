Brawl Stars: las probabilidades de conseguir a Sirius en sus cajas

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 09:41h.

Sin blines ni cosméticos, pero con un plus especial para llegar al villano

Los 68 cambios de balance de Brawl Stars para darle la bienvenida a Sirius

La motivación hacia el pity con las 20 cajas de Sirius es el germen de la necesidad de llegar al nuevo gran villano de Brawl Stars recién llegado a la arena para cambiar las normas. El aderezo de un lore adecuado a la necesidad del juego y el pico de expectación de la comunidad reúnen el concepto de la búsqueda del brawler 100 en la apertura de las cajas personalizadas para llegar a objetos legendarios...y al propio personaje.

El descubrimiento de los porcentajes exactos de las posibilidades de conseguir recursos y objetos en la Caja de Sirius es parte del debate sobre cómo llegar antes al ultra legendario en Brawl Stars. Las dos grandes ausencias de la caja pasan por los cosméticos y los blines, lejos de este opening constante con el paso de los días.

La probabilidad de desbloquear a Sirius en una de sus cajas es increíblemente reducida, concretamente de un 0,48%, lo que convertido a estadísticas es sólo imaginar al brawler en cinco de cada mil cajas abiertas de manera normal. Esa cifra de rareza legendaria es parte de la persecución por un logro casi imposible hasta llegar a las 20 cajas para obtener gratis al personaje, pero ese viaje no es nada fácil.

El segundo punto de interés son los objetos más codiciados para el gameplay como los gadgets, habilidades estelares o hipercargas, con un porcentaje bajo pero realista para alguien con mucha dedicación.

Gadget: 6.93%

Star Power: 3.77%

Hypercharge: 0.95%

El encontronazo con otros brawlers también baja casi al mínimo, sobre todo para jugadores experimentados con solo dos o tres personajes ausentes en el plantel completo. Por eso el brawler legendario está por debajo del 1% con casi el doble de posibilidades de obtener a Sirius.

Épico: 6.93%

Mítico: 3.77%

Legendario: 0.95%

El resto de porcentajes en los recursos de la caja Sirius

Las monedas de oro son la base de cada apertura, y es lo más repetido. Estas son las cifras de las que pueden caer.

30–70 monedas de oro: 89.97%.

89.97%. 80–120 monedas de oro: 58.32%.

58.32%. 130–350 monedas de oro: 15.80%.

15.80%. 400–650 monedas de oro: 5.66%.

5.66%. 1000: monedas de oro 2.37%.

El caso de los puntos de fuerza es algo más limitado, pero también hay opción a tocar la campana de la suerte con los 1.000 con un porcentaje bajo, pero no imposible.

10–26 puntos de fuerza: 86.24%.

86.24%. 30–70 puntos: 45.27%.

45.27%. 80–120 puntos: 22.13%.

22.13%. 130–350 puntos: 13.56%.

13.56%. 1000: puntos de fuerza 2.37%.

La necesidad de los créditos para el Caminos Starr también dejan opciones muy buenas por debajo del 10%.

4–10 créditos: 51.58%.

51.58%. 10–26 créditos: 32.57%.

32.57%. 30–70 créditos: 19.88%.

19.88%. 80–120 créditos: 9.33%.

En cuanto a la experiencia el multiplicador también avanza con las cajas y hay dos opciones marcadas, el jackpot y el mínimo establecido entre 100 y 300 puntos de experiencia.

100–300 XP: 86.24%.

86.24%. 5000 XP: 7.43%.

El verdadero gancho de Brawl Stars es la necesidad de volver una y otra vez a por las cajas porque el límite de las 20 es la necesidad para llegar al personaje a pesar de cruzar un pasaje repleto de recursos sin grandes premios.