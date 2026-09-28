Aix-les-Bains baja el telón por todo lo alto: récord de Europa y WPO para recordar

El WPO que lo tuvo todo: 9.210 jugadores, 2,5 millones y una semana que Aix-les-Bains y Europa no olvidarán

El contable Lucas Archeny gana los 150.000 euros del WPO Aix-les-Bains 2026 que se quedó sin españoles en la final

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya es historia y deja mucho más que un campeón. Lucas Archeny se lleva los 150.000 euros del Main Event, pero el verdadero ganador de esta semana de póker ha sido un festival que ha convertido de la mano de Winamax el Casino Grand Cercle en el epicentro del póker europeo en vivo. El francés que conquistó el Main Event puso el broche a una semana que ha tenido de todo: récords, grandes nombres, historias inesperadas, españoles peleando hasta el final y un escenario único.

Las cifras ayudan a entender la dimensión del evento. 9.210 registros y 2.521.270 euros en premios resumen un festival gigantesco, con el Main Event como gran estrella: 2.873 entradas y 1.185.974 euros de prize pool. Pero alrededor del torneo principal hubo prácticamente de todo: el Opener Mystery alcanzó los 933 registros, el MonsterStack llegó a 995, el Sunday Mystery reunió 745 jugadores y el Rodeo KO, 654. Un calendario con torneos para todos los perfiles que convirtió cada jornada en una carrera paralela por los premios.

El festival 6-Max más grande de Europa

El Winamax Poker Open 2026 ha cerrado su edición en la histórica localidad francesa de Aix-les-Bains después de seis jornadas de competición en el Casino Grand Cercle y lo ha hecho con un récord que dimensiona lo sucedido. El festival se ha convertido en el mayor 6-Max de Europa, después de reunir 2.873 entradas en su Evento Principal, un torneo de 500 euros que ha superado ampliamente las cifras de la edición anterior.

El crecimiento respecto a 2025 es del 11,96 %, ya que entonces fueron 2.566 los jugadores que participaron en el Main Event. Un incremento que confirma la evolución de un festival que ha vuelto a convertir la localidad de Saboya en uno de los grandes puntos de encuentro del póker europeo.

El main event y mucho más

Pero el Main Event solo es una parte de la historia. Los 19 Side Events programados durante la semana han atraído a miles de jugadores llegados de Francia, España, Portugal, Alemania y otros países europeos. En total, el festival ha alcanzado 9.210 registros y ha puesto en juego 2.521.270 euros en premios entre los torneos contabilizados.

Y es que el WPO comenzó mucho antes de que se conociera el nombre del campeón. Winamax había preparado un festival con grandes nombres del póker internacional, con Adrián Mateos, Leo Margets, Julien Sitbon, Bruno Lopes, Davidi Kitai, Gus Hansen y buena parte del Team Pro compartiendo mesas con jugadores clasificados desde satélites y aficionados llegados desde distintos puntos de Europa.

Los team Pro

Detrás de esos miles de registros hubo también un despliegue humano a la altura del desafío. Winamax movilizó alrededor de 470 personas, entre ellas unos 230 crupieres y cerca de 30 miembros del equipo de floor, mientras el festival llegó a disponer de 187 mesas de seis jugadores. El resultado fue una auténtica fábrica de póker capaz de mantener el ritmo durante una semana con miles de participantes entrando y saliendo de las mesas.

Y si el volumen fue impresionante, el escenario tampoco se quedó atrás. El Casino Grand Cercle de Aix-les-Bains, inaugurado en 1849, convirtió sus históricos espacios en una enorme sala de póker y llevó el Main Event hasta un lugar todavía más especial: un teatro de 1899 protegido como monumento histórico. Hasta los sombreros tuvieron su particular protagonismo en la historia del casino, aunque durante esta semana fueron las cartas las que se llevaron todos los focos.

Una armada española con muchas historias

La presencia española volvió a ser uno de los grandes atractivos del festival. Adrián Mateos y Leo Margets encabezaron una armada en la que también estuvieron Adrián Guillamón, Ricardo Graells, Nacho Martín, Joaquín Lafoz e Israel García, entre muchos otros jugadores que fueron buscando su oportunidad en los diferentes torneos.

El Main Event, sin embargo, terminó siendo especialmente cruel con los españoles. La eliminación casi consecutiva de varios de los grandes nombres de la armada dejó a Israel García como último español en pie.

La historia de Israel y más

Y ahí apareció una de las historias más bonitas del festival. Israel había conseguido su entrada al torneo a través de un satélite de apenas 10 euros y acabó sobreviviendo entre miles de jugadores hasta convertirse en el último representante nacional. El bilbaíno que soñaba con llevar a su familia a conocer la casa de Papá Noel terminó personificando esa parte del póker que no aparece en las grandes cifras: la posibilidad de que un jugador sin focos se siente en una mesa con las mismas opciones que cualquiera.

Leo Margets también tuvo tiempo para prolongar su aventura. Tras caer del Main Event, la catalana se reenganchó al festival y terminó peleando en el High Roller, demostrando una vez más que en un WPO hay vida después del torneo principal.

Porque esa ha sido otra de las claves de Aix-les-Bains: cuando un torneo terminaba, empezaba otro. El que quedaba eliminado del Main podía buscar fortuna en un KO, un Sprint, el MonsterStack, el High Roller o cualquiera de las numerosas propuestas del calendario. El reparto de premios y la variedad del festival explicaban por qué resultaba tan difícil abandonar las mesas.

De los 10 euros a los 150.000 y premio

Y entre todas las historias, finalmente una terminó imponiéndose a las demás. Lucas Archeny, un joven francés de 23 años, acabó conquistando el Main Event después de superar una mesa final de enorme exigencia y un Heads Up en el que partía con una ventaja de 111,5 millones de fichas frente a los 32,2 millones de Etienne de Soultrait.

El desenlace llegó con una escalera en el river y convirtió a Archeny en el último protagonista de un torneo que había comenzado días antes con miles de jugadores soñando exactamente con ese momento. El francés ya tiene su nombre grabado en la historia del WPO.

19 ganadores y miles casi 3 milones de euros de premios

Pero el Main Event solo ha sido una parte de la película. Nguyen Tran, Leo Civeyrac, Robin Pommepuy, Quentin Tibodo, Olivier Vinet, Nolan Madene, Quentin Roussey, Alexandre Aranda, Emilie Vuilleumier y Yann Lendaro, Llionel Chesnais o Antoine Cotto también inscribieron sus nombres como ganadores de diferentes torneos del festival.

Y mientras las cartas volaban sobre las mesas, Aix-les-Bains ofrecía también el componente más social del WPO: beer pong, Deglingo, canicas, gastronomía, música y actividades paralelas para convertir el festival en algo que iba mucho más allá de sentarse a jugar.

Al final, los números son incontestables: 9.210 registros, 2.521.270 euros en premios y decenas de torneos disputados. Pero las cifras solo cuentan una parte.

Porque Aix-les-Bains deja algo más difícil de medir: una semana de póker en la que cabían un campeón de 150.000 euros, un jugador clasificado por 10 euros, las grandes estrellas del Team Pro, una mesa final en un teatro histórico, cientos de trabajadores y miles de jugadores buscando su momento.

El campeón ya tiene nombre. El recuerdo, en cambio, pertenece a todos los que hicieron posible un WPO que lo tuvo todo.

Resultados - Main Event 500 €

2.873 entradas (reentradas incluidas) - Prizepool 1.185.974 €

# 1 Lucas Archeny (Péronnas, originario de Bourg-en-Bresse) - 150.000 €

# 2 Etienne De Soultrait (Chambéry)- 105.000 €

# 3 Mathieu Pontin,France (Deauville) - 74.000 €

# 4 Timothée D’Anfray, France (Paris) - 51.500 €

# 5 Nicolas Ehrath, France (Mulhouse) - 36.000 €

# 6 Benjamin Goudard,France (Puy-en-Velay) - 25.500 €

# 7 Quentin Le Dissez, France (Saint-Malo) - 18.500 €