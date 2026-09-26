Así se reparte el 1,1 millón de euros del WPO de Aix-les-Bains: 150.000 esperan al campeón

David Torres 26 SEP 2026 - 14:46h.

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains entra en su fase decisiva con todo por repartir. Después de una semana marcada por los récords de participación, la presencia de grandes nombres y el protagonismo de la armada española, ya se conoce cómo quedará distribuido el dinero en la parte alta de la clasificación. El campeón se llevará 150.000 euros, mientras que el segundo clasificado recibirá 105.000 y el tercero, 74.000. El prize-pool total supera el millón de euros, en concreto; 1,185,974 €

El torneo ha vuelto a demostrar su enorme capacidad de convocatoria, como ya reflejaba el récord de participación de esta edición, y este domingo llegará el momento de conocer al jugador que se coronará en Aix-les-Bains.

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475 jugadores entran en premios

Un total de 475 jugadores tienen asegurado el cobro, con una cantidad mínima de 1.000 euros. Son los supervivientes que alcanzaron el Día 2, la gran semifinal del torneo, y que ya tienen garantizado ese premio. A partir de ahí, cada eliminación irá incrementando la cantidad cobrada por los jugadores que continúen con vida, hasta llegar a los premios reservados para la mesa final y, finalmente, al campeón.

Será este domingo cuando se complete la carrera por el título. Los jugadores que sigan en competición irán superando los diferentes saltos de premios hasta que solo quede uno, que se llevará el trofeo y los 150.000 euros destinados al ganador.

En concreto, el reparto de premios ya está definido y 1,1 millones de euros están en juego en el WPO de Aix-les-Bains. El campeón se llevará 150.000 euros, mientras que el segundo clasificado cobrará 105.000 y el tercero, 74.000. A partir de ahí, los premios van descendiendo por tramos: 51.500 euros para el cuarto, 36.000 para el quinto, 25.500 para el sexto y 18.500 para el séptimo. Los puestos octavo y noveno recibirán 13.897 euros y los clasificados entre el décimo y el undécimo, 11.000. La estructura garantiza que los 475 jugadores que alcanzaron los premios cobren, con un mínimo de 1.000 euros, mientras la lucha por cada salto económico se intensificará hasta conocer al ganador este domingo.

La armada española busca el golpe

Entre los jugadores que mantienen sus opciones aparece una importante representación española. Graells, situado en estos momentos en la posición 182 con 5 unidades, comparte protagonismo con nombres de primer nivel como Leo Margets, Adrián Mateos, Adrián Guillamon, Nacho Martínez e Israel García.

Margets llega a esta fase después de haber vuelto a demostrar su capacidad para competir entre los mejores, mientras que Adrián Mateos afronta la recta decisiva después de una intensa participación en el festival francés.

También habrá presencia de varios Winamax Team Pro, con Pierre Calamusa, Bruno Lopes, Julien Sitbon y Mustapha Kanit entre los aspirantes. Son algunos de los nombres que forman parte de la nómina de estrellas que ha dado brillo a un WPO que ha reunido a una auténtica legión de jugadores.

El festival ya había puesto el foco en sus grandes protagonistas, entre ellos Leo Margets, y ahora todo queda reducido a una última batalla: 475 jugadores han alcanzado los premios, pero solo uno terminará coronándose este domingo con 150.000 euros.