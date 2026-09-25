El WPO de Aix-les-Bains bate sus registros de la temporada pasada: camino de los récords absolutos

David Torres 25 SEP 2026 - 22:47h.

Se cierra el registro del Main Event con 2.876 entradas

El WPO Winamax de Aix-les-Bains en cifras: 10.000 jugadores, 3 millones en premios, 187 mesas...

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains sigue creciendo a un ritmo espectacular. Lo que comenzó como una nueva parada del circuito se ha convertido ya en un éxito rotundo de participación y organización. Tras el arranque del festival, la historia de algunos de los jugadores y la llegada de la armada española a Aix-les-Bains, el festival ya puede presumir de haber batido su récord absoluto.

Los números hablan por sí solos. En los cuatro vuelos del Main Event se han registrado 2.876 entradas, frente a las 2.566 que se contabilizaron en la edición de 2025. El crecimiento es especialmente significativo en el Día 1C, que pasó de 1.157 registros a 1.350, mientras que el Día 1D Turbo también experimentó un importante salto, de 288 a 374.

Y todavía queda mucho festival por delante. Según el reloj del torneo, más de 300 jugadores continúan ahora mismo en el Main Event, mientras que el conjunto del WPO roza ya los 7.000 registros, con seis torneos paralelos todavía por disputar antes de la gran final.

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El WPO de Aix-les-Bains no alcanzará las cifras del SISMIX de Marrakech, pero la comparación tampoco resulta del todo justa. La capacidad del Casino Grand Cercle marca un límite evidente y este viernes se ha producido un auténtico sold out de entradas, con jugadores incluso en listas de espera.

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La respuesta de los jugadores vuelve a poner en valor la dimensión del festival. Winamax ha conseguido convertir el Casino en una auténtica fiesta del póker, con mesas llenas, torneos paralelos y una organización capaz de absorber una participación creciente. Que se haya llegado a este punto con las instalaciones completamente ocupadas habla también del enorme tirón que mantiene el circuito.

Y mientras la competición avanza y Adrián Mateos sigue siendo uno de los grandes focos de atención, Aix-les-Bains ya tiene un nuevo récord que celebrar.