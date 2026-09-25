David Torres 25 SEP 2026 - 11:21h.

Repasamos con la jugadora más importante del poker moderno su instagram

Leo Margets: "En Aix-les-bains me siento como Beyoncé, pero es un orgullo"

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Aix-les-BainsEntrevistar a alguien como Leo Margets es fácil si no lo has hecho varias veces ya y si sabes un poco de que va el mundo del póker. Ella pone todas las facilidades, es afable, irradia felicidad y simpatía y no esquiva ninguna pregunta. Gracias a eso, ElDesmarque le propuso que, además de hablar de su vertiente estrictamente profesional como jugadora de póker que lo ha logrado todo en su carrera (la primera mujer en la era moderna del póker mundial que hace una mesa final en Las Vegas) repasáramos juntos su instagram para conocer su otro yo que es también inspirador y no sólo para jugadores de póker. Acompáñennos en esta visita que irá desde su pasión por el café (tiene uno propio hecho por ella) a la paz de Andorra dónde vive y a su opinión sobre el conflicto con Ceuta sin olvidar, por supuesto, sus filias, sus fobias. En definitiva, Leo Margets en estado puro aprovechando el respiro que le da Aix-les-Bains, dónde es la estrella en el Winamax Póker Open 2026.

Un paseo por el Instagram de Leo Margets

Entro en tu instagram y la primera historia es sobre el café. Siempre viajas con tu café. ¿Por qué? ¿Es adicción, es necesidad?

Es que una vez entras en el mundo del café bueno te conviertes en un jodido repelente que no puedes tomarte ni un espresso sin decir nada. No, de verdad, yo soy muy cafetera. Y en Andorra hay bastante cultura de café. Hay un montón de cafeterías de especialidad.

Yo soy muy amiga de unos chicos que tienen una cafetería de especialidad ahí, que es Koff. Y, bueno, incluso junto con ellos creé un café haciendo mezclas de cosas. Pero la gente se cree que es mi café. No, es suyo, pero ponen mi careto con el de mi... Bueno, de hecho, es mi espalda con mis gatos.

¿Y cómo se llama el café?

Bastet.

¿Por qué Bastet?

Se lo puse yo el nombre. Es la diosa egipcia de la felicidad, que tiene forma de gato. Y es increíblemente bueno. Es muy ácido, no a todo el mundo le gusta, porque creo que es para gente dura en el mundo del café.

Como me gusta mucho el café y me gusta tomar buen café, viajo con una italiana o con una prensa francesa y me llevo mis kilos de café.

¿Lo tomas solo?

A pelo.

¿Ni leche ni nada?

No, pero no os juzgo si lo tomáis así.

Siguiendo tu Instagram, te escuché una reflexión sobre tomar sustancias, sobre el dopaje. En el póker profesional, ¿crees que es necesario algún tipo de sustancia para aguantar, por ejemplo, 12 horas de un torneo?

Yo creo que el tema de suplementación en la élite de cualquier deporte es algo que existe y que se debe tener en cuenta y no me parece mal. A ver, obviamente, mientras sea legal. Cualquier deportista juega al máximo de lo que le permite la legalidad para conseguir la máxima ventaja y, en muy alto nivel, un porcentaje que sea mínimo puede suponer estar un pelo más alerta. Un 5% más alerta te puede ayudar en jornadas tan largas, claro que sí.

Yo estoy súper a favor de poder tomar suplementación para el rendimiento cognitivo. La forma más natural de potenciar esto sería con una buena alimentación y el ejercicio, pero luego, si puedes tomar algún tipo de suplemento que te ayude, claro, ¿por qué no?

Del paraíso de Andorra al conflicto de Ceuta

En tu Instagram siempre hay referencias a Andorra, a tu gente y a tus amigos. ¿Añoras pasar más tiempo en casa?

Siento casa Andorra. Yo, cuando pienso en casa, supongo que los gatos influyen y que tengo buenos amigos allí. Me siento muy en mi rutina, me gusta mucho. Sí que lo echo un poco en falta, pero me encanta a la vez, porque creo que es una suerte echar de menos tu rutina, o sea, echar de menos tu casa.

Viendo la paz que transmite Andorra me extrapolé a la guerra que vive Ceuta ¿qué te parece la situación que se está viviendo en Ceuta?

La verdad es que yo miro mucho las noticias. No de la forma convencional, pero sí intento enterarme un poco, a veces siguiendo diferentes canales en YouTube. Cuando lo veo, siempre pienso: qué suerte vivir en esta burbuja. Porque es que es muy jodido. Yo me pongo en la piel de los ceutíes. Claro, de repente estás en tu casa, en tu burbuja, y de repente ya no es tu casa, no es tu burbuja.

Yo me pongo en la piel de los ceutíes. Claro, de repente estás en tu casa, en tu burbuja, y de repente ya no es tu casa, no es tu burbuja.

Sentirte, no sé, por la inseguridad, en la calle, no saber cómo se va a gestionar, la incertidumbre, que además es una cosa que sabemos que llevamos mal en general los humanos. Lo veo jodidísimo.

¿Y también eres capaz de verlo desde el otro lado, desde el punto de vista humanitario y de las personas que vienen buscando una vida mejor?

Mira, es como cuando tú ves en National Geographic el león que se va a comer la gacelilla y dices: «Hostia, que se salve, que se salve, que se salve». Y luego piensas: joder, si te llegan a enfocar los dos leoncitos muertos de hambre que, como la leona no cace la gacelilla, van a morir.

Siempre hay dos puntos de vista y hay que regularlo, solucionarlo, por supuesto, no va a ser fácil. Pero que no sea fácil y que pueda llegar a empatizar también con los inmigrantes que vienen aquí buscando una vida mejor no exime que tenga que haber una regulación al respecto y que, al final, un país tenga que proteger a sus habitantes.

Ojalá haya maneras de que no haya gente que esté tan puteada que tenga que arriesgar la vida para ir a buscársela a otro país. Pero no a costa que ocurran estas cosas, de que se invada un país.

Team gatos

Hablando contigo y viendo tus redes sociales veo gatos pero también perros... ¿Animalista? ¿Cuál es tu equipo?

Hasta que tuve perros decía que gatos hasta la muerte. Y la verdad que no estoy en un momento vital para poder tener perros.

¿Por qué?

Uno, por los viajes, y luego porque a mí me encanta sentirme libre y un perro no te permite tanto sentirte libre. Esa sensación de que tienes que estar tres veces en casa al día para poderlo pasear. Con un gato eso no ocurre. Y luego está la sensación de que le rompes el corazón (al perro) cuando sales al súper y no le puedes explicar que vas a volver en media hora.

Y siempre digo: un perro pone mucha presión. Cuando yo tuve perros me decía: 'Quiero estar a la altura, quiero ser la persona que mi perro cree que soy'.

Hay que estar a la altura, pero en un futuro casi seguro que vuelvo a tener perros, pero ahora no, porque además no voy a someter a mis gatos en sus últimos años de vida a ese estrés (ríe).

Las redes sociales y el horóscopo: Leo es Leo

Sigo el repaso de tu Instagram y veo que te felicitan. Has cumplido años hace poco, en agosto. ¡Leo es leo! ¿Curioso? ¿Crees en el horóscopo?

No, de hecho me parece un poco una papanatada, si existe esa palabra.

¿Al margen de eso, tienes algún tipo de superstición, manía o tic?

No. Y es más, si me detecto algo un poco obsesivo o compulsivo en algo, intento frenarlo.

Aquí hablando de tu Instagram y no te he preguntado ¿qué opinas de las redes sociales?

Son una mierda.

¿Por qué, si tú las utilizas también como herramienta de trabajo y compartes parte de tu día a día?

A ver, a mí me gusta... A mí me siento cómodo compartiendo parte de mi día, pero a veces se me olvida que tengo bastantes seguidores y pienso que me ven mis cuatro amigos. A veces, según qué cosas, la gente te conteste y te das cuenta de que la gente es tonta. Lo digo medio a risa, pero tú eres responsable de lo que dices, de lo que la gente interpreta.

Hay mucha frustración ahí acumulada y que canalizan a través de la gente que sois importantes...

Pero eso no es lo que más me molesta de las redes. Son algo que está hecho para engancharte. Me gustaría contestar más a gente, porque me gustaría, pero luego no lo hago porque no me sienta bien estar tanto rato en Instagram. Y vuelvo a pensar: ' Joder, esta gente se ha tomado su rato en enviarme un mensaje con buena intención'. A veces incluso una crítica puedes contestar.

Porque si la gente es educada, a mí me gusta hablar mucho con la gente. Pero... Es un entorno, las redes en el que no... Nunca me he sentido bien después de pasar mucho rato en redes. Además de... Un mundo un poco burbujoso también.

Te entiendo

¿Sabes? Me siento suertuda de haber vivido la época de antes de las redes sociales, el mundo real, aunque es un boomer decirlo, porque el mundo real ahora es esto. Pero... aunque sea el mundo real ahora, no estamos preparados aún para vivir en ese modo constante comparación, viendo el 1% que la gente quiere mostrar de su vida. Veo muchas cosas negativas en las redes.

¿Pero algo positivo tendrá?

Jo, muchísimo. Puedes venir a conocer a gente que nunca habrías conocido porque no están cerca físicamente. Puedes aprender un montón. Tú puedes, dentro de lo posible, intentar hackear el algoritmo para que te enseñe cosas que te aporten, no solo el scroll infinito de cheesecakes...