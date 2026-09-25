David Torres 25 SEP 2026 - 11:11h.

La mujer que más lejos ha llegado en un main event en Las Vegas en la época moderna asegura: "Creo que mi prime está por llegar"

"Buen rollo y póker en mesa corta": los españoles descubren por qué el WPO Aix-les-Bains engancha

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Aix-les-BainsLa Team Pro de Winamax Leo Margets es la estrella en la localidad de Aix-les-bains. Haber protagonizado un documental de la serie "En la mente de un pro" y haberse convertido en la primera mujer en la era moderna una mesa final en Las Vegas, la ha catapultado a la fama. Ella sigue como siempre, calmada, introspectiva y focalizada en mejorarse como persona y como profesional. Ahora afronta el Winamax Poker Open de Aix-les-Bains después de un año en el que la repercusión de su histórica mesa final del Main Event de las World Series of Poker no ha dejado de crecer. La catalana reconoce que la exposición mediática ha cambiado por completo, hasta el punto de sentirse "como Beyoncé en Aix-les-Bains", pero también que su actuación en Las Vegas ha tenido un impacto especial entre las jugadoras que la consideran un referente. En esta entrevista con ElDesmarque, Margets habla de ese inesperado fenómeno, del contraste entre Las Vegas y un Aix-les-Bains convertido estos días en punto de encuentro del póker europeo, de cómo gestionar la presión de repetir resultados y de una filosofía que va mucho más allá de las cartas: centrarse en tomar buenas decisiones y aceptar que el resultado depende también de la varianza. Con 20 años de póker a la vuelta de la esquina, asegura que todavía siente que su "prime estaba por llegar".

Pasen y lean

Vienes de vivir un año especialmente intenso, después de Las Vegas. ¿Has notado que la atención mediática ha sido especial este año después del exitazo del año anterior?

Sí, ha sido quizás el cambio más drástico. La gente igual sabía quién era antes, pero el impacto de la mesa final del Main ha sido muy loco.

No solo la atención mediática, sino también la atención de los jugadores en Las Vegas y, en concreto, en las World Series. Después de una experiencia en Las Vegas que imagino que habrá sido masiva, llegamos a Aix-les-Bains, un pueblo tranquilo. ¿Qué contraste, no?

Sí, pero bueno, también el tema de la atención es algo que se repite, porque no solo está el deep run de hacer mesa final en el Main. Eso fue en el 25, pero hace no tanto salió la serie La mente de un pro, con lo cual mucha gente que igual no seguía el evento en vivo se ha enterado de la hazaña hace relativamente poco. Y encima es una serie de YouTube donde más seguimiento tiene es en Francia y entre jugadores de póker.

Esta semana, por ejemplo, que está aquí este torneo en Francia, en un pueblo tranquilo y donde debemos ser una marabunta de jugadores, voy por la calle y en todos lados la gente me está diciendo cosas en plan: "Vaya performance". Todo el mundo súper bien, pero como que me noto en plan Beyoncé en Aix-les-Bains.

¿Y eso te llena, te recarga el espíritu?

Hombre, siempre es agradable que la gente te dé la enhorabuena y se alegre por tus éxitos. Pero cuando el mensaje es más en plan de alguna mujer: "Eres un referente para las mujeres", yo nunca me siento así, aunque, por otra parte, digo: "Joder, pues es un honor que alguien se inspire en lo que yo he hecho". Ojalá no hiciera falta que tu referente fuera del mismo sexo. Yo tengo la suerte de que me puedo inspirar en hombres y mujeres, pero sí que es verdad que notas que ha calado especialmente más en las mujeres.

"Sin más, cada uno lo vive como lo vive y, en cualquier caso, para mí es un honor haber podido inspirar a alguien"

Hay más hombres jugando que me dicen "enhorabuena, vaya crack", pero sí que muchas mujeres que se acercan a mí destacan el hecho de "lo has hecho por las mujeres" o "qué bien ha venido esto a las mujeres", remarcando el tema del colectivo. Sin más, cada uno lo vive como lo vive y, en cualquier caso, para mí es un honor haber podido inspirar a alguien.

Cuando te sientas a jugar en el Six Max, ¿qué supone para ti volver a la mesa después de todo lo vivido?

Lo primero es la gozada de jugar en mesa corta, que no hay tantos eventos que se puedan jugar en forma de Six Max. Y luego, en el colectivo de eventos, además suelen ser bastante sociales. Tampoco estoy en modo sociable, no me pongo ahí, no me aíslo dentro de las mesas, que sí, porque también agota. A mí me agota socializar. Me puede gustar en un momento dado, pero me roba mucha energía. Entonces es ir un poco compaginando.

Por ejemplo, ayer tuve suerte porque me senté al lado de otro chico español-francés y estuvimos hablando súper a gusto. Y la verdad que siempre que se te pasa algo así hace que el día sea mucho más agradable.

El póker te enseña a no ser esclavo del resultado, sino de la toma de decisiones y del proceso. ¿Lo aplicas también a tu día a día?

Sí. Y lo apliqué, por ejemplo, este último año en Las Vegas. Los resultados no han sido tan exitosos como el año pasado.

¿No te ha afectado emocionalmente no repetir los resultados del año pasado en Las Vegas?

No me ha afectado a nivel emocional ni de autoestima. Porque entiendo perfectamente que puede pasar.

Sí que es verdad que me detecté que en verano estuve un poco, no buscando ese resultado, pero quizás sí buscando las emociones de lo que viví. Y eso, por mucho que yo me hubiese preparado para ir ahí lo más calmada posible, bien predispuesta a darlo todo, a no estar chasing el resultado, me hacía en algunos momentos un poco ansiosa. Pero después no puedes buscar esas emociones.

Al final era algo que, de forma teórica, te puedes preparar, hasta que no lo vives allí. Era imposible prepararse para cómo iba a ser volver a un sitio después de todo lo que había pasado.

¿Por qué es tan importante centrarse en las decisiones y no en el resultado?

Porque el resultado muchas veces es fruto del azar y de cosas que no controlas. En cambio, si tienes un sistema que te permite tomar buenas decisiones, a la larga es imposible casi no ganar. Es como la varianza.

Por eso lo importante es prepararte al máximo para ser el mejor tomador de decisiones que puedas ser y que el resultado ya sea la consecuencia.

¿Qué reto te queda por cumplir en el póker?

Un montón, todo. O sea, todo. Que sí que ha sido la hostia lo de Las Vegas del año pasado, pero sigo teniendo hambre.

Nunca me he marcado retos a nivel de resultados, justo por lo que hablábamos, pero tengo mucho que mejorar aún. Y en eso estoy.

"Tras 20 años jugando al póker creo que prime está por llegar"

El año que viene cumplirás 20 años jugando al póker. A los 43 años, un jugador que lleva 20 años jugando, ¿es joven, mayor, está en su prime?

Obviamente, joven no es. Bueno, de espíritu.

Pero para nada me veo de bajón. Creo que mi prime estaba por llegar.

Entonces, ¿cuál es tu siguiente reto para conseguir ese prime?

No tiene mucho glamour. Echarle horas.

Y fuera del póker, ¿mudarte es un reto equiparable a competir?

Nunca me he mudado sola. Nunca he gestionado una mudanza sola.

Y no tengo el perfil que me haga mucha ilusión elegir toallas y la luz. Porque no he contratado a alguien para eso.