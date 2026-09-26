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Leo Margets salva un momento crítico para clasificarse para las semifinales del WPO Aix-les-Bains 2026

Entrevista con Leo Margets en ElDesmarque
Leo Margets salva un momento crítico para clasificarse para las semifinales del WPO Aix-les-Bains 2026. Edu Agreda / Winamax
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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya tiene a sus supervivientes para el Día 2. Tras batir el récord de participación, el Main Event encara este sábado su jornada decisiva con 476 jugadores ya en premios y con Leo Margets como uno de los grandes nombres de la armada española. La catalana, una de las grandes protagonistas del festival, sobrevivió a un momento crítico para terminar imponiendo su ley en la mesa y embolsar 830.000 puntos que la clasifican directamente para la semifinal del Día 2. Pasó como chipleader Othman Bouraoui con más de 1 millón en fichas.

Jugadores en Aix-les-Bains
Jugadores en Aix-les-Bains. Edu Agreda / Winamax
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Leo Margets, supervivencia y maestría

La Team Pro de Winamax tuvo que remar cuando peor pintaban las cosas. Leo Margets llegó a estar contra las cuerdas, pero lejos de venirse abajo encontró la manera de darle la vuelta a la situación con una demostración de experiencia y oficio.

La catalana encadenó dos eliminaciones consecutivas cuando más lo necesitaba y pasó de estar en una situación comprometida a cerrar su vuelo con vida y mirando ya al Día 2. Una remontada marca de la casa para una jugadora que conoce perfectamente cómo gestionar los momentos de máxima presión.

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Gus Hansen en Aix-les-Bains
Gus Hansen en Aix-les-Bains. Edu Agreda / Winamax

Margets volverá a compartir protagonismo con buena parte del Team Pro Winamax, que ha presentado un cartel de auténtico lujo en Aix-les-Bains: Emilien Pitavy, Gus Hansen, Mustapha Kanit, Pierre Calamusa, Kool Shen, Julien Sitbon y Davidi Kitai, además de la propia española.

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Nacho Martínez, único español superviviente
Nacho Martínez, único español superviviente. El Desmarque

La armada española se diluye: Sólo Nacho Martínez sigue

Junto a Leo, también logró superar el corte el asturiano Nacho Martínez. Afincado Besançon, este ingeniero asturiano sobrevivió con 41.000 puntos y se garantiza cobrar 1000 euros. Afrontará el Día 2 con el objetivo de seguir avanzando en un Main Event que ha vuelto a superar todas las expectativas y que ya cuenta con Adrián Mateos, Israel García o Adrián Guillamón como clasificados.

Por desgracia, todos no pudieron completar la gesta. Carlos Marcos, Pablo Ferrer, Joaquín Lafoz, Team Pro del CNP Winamax y Javier Gallego quedaron eliminados durante los vuelos, mientras que Ramón Gálvez tampoco estará entre los supervivientes de este sábado.

Kanit en Aix-les-Bains
Kanit en Aix-les-Bains. Edu Agreda / Winamax

476 jugadores ya cobran

En definitiva, serán 476 jugadores los que regresen ya en premios: 286 procedentes de los vuelos disputados el viernes, 127 clasificados el jueves y otros 63 que consiguieron su pase el miércoles.

El festival entra así en su fase decisiva con las cartas sobre la mesa y un objetivo cada vez más cercano: alcanzar la mesa final de un Main Event que ya es histórico para el WPO de Aix-les-Bains. Y entre los supervivientes, Leo Margets vuelve a demostrar que cuando llegan los momentos importantes, su experiencia pesa.

En definitiva, este sábado, ya en premios, competirán 476 jugadores (286 del viernes, 127 del jueves y 63 del miércoles-

A las 12 horas comienza la semifinal que clasificará a los mejores para la final del domingo. No serán más allá de 30 ó 40 elegidos

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