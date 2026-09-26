Leo Margets salva un momento crítico para clasificarse para las semifinales del WPO Aix-les-Bains 2026

David Torres 26 SEP 2026 - 01:07h.

El WPO de Aix-les-Bains bate sus registros de la temporada pasada: camino de los récords absolutos

Nacho Martínez, el otro español clasificado para semifinales este viernes

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya tiene a sus supervivientes para el Día 2. Tras batir el récord de participación, el Main Event encara este sábado su jornada decisiva con 476 jugadores ya en premios y con Leo Margets como uno de los grandes nombres de la armada española. La catalana, una de las grandes protagonistas del festival, sobrevivió a un momento crítico para terminar imponiendo su ley en la mesa y embolsar 830.000 puntos que la clasifican directamente para la semifinal del Día 2. Pasó como chipleader Othman Bouraoui con más de 1 millón en fichas.

Leo Margets, supervivencia y maestría

La Team Pro de Winamax tuvo que remar cuando peor pintaban las cosas. Leo Margets llegó a estar contra las cuerdas, pero lejos de venirse abajo encontró la manera de darle la vuelta a la situación con una demostración de experiencia y oficio.

La catalana encadenó dos eliminaciones consecutivas cuando más lo necesitaba y pasó de estar en una situación comprometida a cerrar su vuelo con vida y mirando ya al Día 2. Una remontada marca de la casa para una jugadora que conoce perfectamente cómo gestionar los momentos de máxima presión.

Margets volverá a compartir protagonismo con buena parte del Team Pro Winamax, que ha presentado un cartel de auténtico lujo en Aix-les-Bains: Emilien Pitavy, Gus Hansen, Mustapha Kanit, Pierre Calamusa, Kool Shen, Julien Sitbon y Davidi Kitai, además de la propia española.

La armada española se diluye: Sólo Nacho Martínez sigue

Junto a Leo, también logró superar el corte el asturiano Nacho Martínez. Afincado Besançon, este ingeniero asturiano sobrevivió con 41.000 puntos y se garantiza cobrar 1000 euros. Afrontará el Día 2 con el objetivo de seguir avanzando en un Main Event que ha vuelto a superar todas las expectativas y que ya cuenta con Adrián Mateos, Israel García o Adrián Guillamón como clasificados.

Por desgracia, todos no pudieron completar la gesta. Carlos Marcos, Pablo Ferrer, Joaquín Lafoz, Team Pro del CNP Winamax y Javier Gallego quedaron eliminados durante los vuelos, mientras que Ramón Gálvez tampoco estará entre los supervivientes de este sábado.

476 jugadores ya cobran

En definitiva, serán 476 jugadores los que regresen ya en premios: 286 procedentes de los vuelos disputados el viernes, 127 clasificados el jueves y otros 63 que consiguieron su pase el miércoles.

El festival entra así en su fase decisiva con las cartas sobre la mesa y un objetivo cada vez más cercano: alcanzar la mesa final de un Main Event que ya es histórico para el WPO de Aix-les-Bains. Y entre los supervivientes, Leo Margets vuelve a demostrar que cuando llegan los momentos importantes, su experiencia pesa.

En definitiva, este sábado, ya en premios, competirán 476 jugadores (286 del viernes, 127 del jueves y 63 del miércoles-

A las 12 horas comienza la semifinal que clasificará a los mejores para la final del domingo. No serán más allá de 30 ó 40 elegidos