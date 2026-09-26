Adrián Mateos, tras ganar 70 millones de euros: “No juego al póker solo por dinero, sino para ser el mejor”

David Torres Aix-les-Bains, 26 SEP 2026 - 11:11h.

Es el cuarto jugador con más ganancias en la historia: "Seguramente sí, me verás en el podio mundial"

Adrián Mateos ya es cuarto jugador con más ganancias en la historia del póker: otro puestazo millonario en las Triton Series

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Adrián Mateos no necesita presentación para los aficionados al póker. El GOAT español ya es el cuarto jugador con más ganancias de la historia y, tras su último puestazo millonario en las Triton Series, ha superado la barrera de los 70 millones de dólares acumulados en torneos en vivo. El madrileño, que este año también ha ganado su sexto brazalete en Las Vegas, atiende a ElDesmarque desde Aix-les-Bains, donde ha llegado después de recorrer 10.000 kilómetros desde Jeju y, pese a dormir apenas una hora, ha pasado al Día 2 del WPO como líder.

Un escenario que conoce bien y en el que vuelve a competir contra jugadores recreacionales después de medirse en Jeju con buena parte de la élite mundial. El propio Mateos ya explicaba antes de llegar a Francia cómo afrontó el viaje de 24 horas hasta Aix-les-Bains, mientras que su nombre aparece, lógicamente, entre los grandes protagonistas españoles del WPO. Ahora, en una conversación con ElDesmarque, habla de su manera de competir, del dinero como medidor de éxito, de jugar los torneos de mayor nivel y de un objetivo que tiene entre ceja y ceja: entrar en el podio histórico de ganancias.

Lo que llama la atención de Adrián Mateos: su mirada agresiva

Lo primero que me llamó la atención cuando ayer te vi llegar a Aix-les-Bains fue tu mirada. Me pareció súper agresiva, inquisidora en las mesas. Y luego te conozco y no eres así. ¿Es algo innato, una pose o utilizas la mirada como un arma más para jugar?

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Me lo ha dicho mucha gente y muchas veces no soy consciente de lo agresivo que miro. Creo que me sale de estar acostumbrado a competir en las mesas. Cuando me siento, intento dar el 100%, sea el torneo que sea, y me sale natural. Intento adivinar qué llevan e intentar meterme en su cabeza.

Hay veces que sí tengo ese puntillo de intentar intimidar un poco, pero normalmente me sale solo. Es algo que tengo que controlar porque incluso fuera de cuando estoy jugando, amigos y conocidos me han dicho que miro un poco agresivo.

¿Cuánto tiene de innato un campeón de póker? ¿Qué cualidades crees que tienes para haber llegado hasta aquí?

Es un conjunto de todo. Es un juego de ciertas aptitudes naturales que tengo. Se me dan bien las matemáticas, siempre se me ha dado bien intentar leer a la gente y creo que soy una persona bastante empática. Todas esas cualidades hacen que se me dé bien jugar al póker.

Pero luego hay una parte detrás: mucha constancia durante catorce años de carrera profesional y dos antes de ser profesional. Son 16 años jugando al póker prácticamente todos los días, muchísimas horas. Cuando llevas decenas de miles de horas jugadas vas mejorando poco a poco y cada día eres un poquito mejor jugador.

Has dicho públicamente que uno de tus objetivos es ser el jugador de póker que más dinero gane este año. ¿Hasta qué punto el dinero es una motivación para ti?

Son las dos cosas. Para mí el dinero sí ha sido un motivante. Creo que el dinero da libertad y desde que tenía 14 o 15 años es algo que me ha llamado mucho la atención. De hecho, empecé a estudiar Economía. Todo lo relacionado con empresa, economía o dinero siempre me ha interesado.

Ahora, con mi carrera de póker, también es un medidor. Yo te puedo decir que soy muy bueno al póker, pero si no gano premios y hay otro jugador que gana más que yo, es mejor que yo. También es un medidor.

En el tenis consideras mejores a los que están en el número uno del ranking, los que más puntos y torneos han ganado. En el póker ocurre algo parecido con el dinero. Como me gusta ser muy bueno en mi trabajo y sentirme uno de los mejores del mundo, para llegar a ese objetivo necesito ganar dinero.

Para alguien que no conoce este mundo, que un jugador de 32 años haya ganado más de 70 millones de dólares en torneos resulta difícil de imaginar. ¿Cómo se asimilan esas cantidades?

Hay muy poca gente que puede manejar este tipo de números. Al final te vas acostumbrando a las cantidades. Nunca ha sido algo que me dé miedo. Simplemente lo he visto como un proceso.

Si mi objetivo es ser uno de los mejores del mundo, tengo que subir las apuestas, llegar a los niveles más altos y ganar los premios.

No lo miro tanto como un objetivo monetario, sino también como un objetivo de competición. Para llegar a ser el mejor tengo que competir al nivel más alto y, en el nivel más alto del póker, se apuesta lo máximo posible.

¿Te da miedo que alguien se acerque a ti por dinero, por tu dinero?

Miedo no. El dinero es una cosa que llama la atención y la vida es como es. Al final tienes que adaptarte. Miedo, ninguno.

¿Cambias mucho cuando pasas de una mesa con un buy-in brutal a un torneo como el de Aix-les-Bains?

La forma de jugar cambia porque mis oponentes juegan diferente. Simplemente me adapto a ellos. Es una cualidad importante en un buen jugador de póker: no jugar siempre igual, sino adaptarte a tus oponentes.

Mis oponentes aquí son peores jugadores que cuando juego torneos de 100.000 euros en Jeju, de donde acabo de venir, y obviamente mi forma de jugar cambia.

Mi concentración y mis ganas de ganar intento que se mantengan. Aquí seguramente estoy jugando el torneo con el buy-in más bajo de todo el año, pero soy una persona muy competitiva y, si hago las cosas, intento hacerlas lo mejor posible.

Llega como líder a la semifinal en Aix-les-Bains

Ayer pasaste al Día 2 como líder, después de haber dormido apenas una hora. ¿Cómo fue enfrentarte a un nivel tan diferente al habitual?

Fue un buen día. La competencia es muy diferente a la que estoy acostumbrado. Es un nivel mucho más recreacional. Normalmente, cuando juego, el 90% del tiempo lo hago contra profesionales de élite y ayer jugué contra jugadores recreacionales.

Eres una persona muy observadora. Cuando tienes a un jugador recreacional a tu lado, ¿piensas qué está pensando de ti?

Sí, claro que lo pienso. Cómo te percibe la gente también influye mucho en cómo juega después, así que es parte del trabajo saber qué opinan de mí o qué piensan.

Si tienen miedo o, al contrario, si quieren farolearme o incluso humillarme para luego contárselo a sus amigos... Hay diferentes perfiles y parte de mi trabajo es analizar a cada jugador en función de lo que puede llegar a hacer para tomar las decisiones más rentables para mi juego.

¿Por qué te llaman 'El Presi'?

¿Por qué te llaman 'El Presi'?

No lo sé. Es un mote que me llevan poniendo mucho tiempo. Supongo que porque fui el primer español en competir en los niveles más altos, tenía muchos jugadores a mi cargo a los que enseñé y a los que bancaba para que jugasen en niveles altos.

¿Te enorgullece que algunos de esos jugadores hayan llegado a la élite?

Sí, tengo muchos amigos que son jugadores de élite.

Eso también es un motivo de orgullo. No solamente ser el número uno, porque con el paso de los años también aspiras al legado.

Sí, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho durante mi carrera. Han sido 14 años con muchos momentos duros y otros mejores, aprendiendo y mejorando como persona durante todo este tiempo.

Hay muchos aspectos que mejorar en mi vida como persona e intento hacerlo.

El cuarto jugador del mundo con más ganancias en TODA la historia

Llevas casi dos décadas jugando al póker, tienes 32 años y eres muy joven. ¿Te has planteado alguna vez tu vida sin el póker o la jubilación?

De momento voy a seguir jugando al póker siempre y cuando me levante todos los días con ganas de seguir compitiendo al máximo nivel, de seguir viajando a los torneos más importantes y de seguir ganando dinero y títulos importantes.

Hoy en día tengo ese hambre. Pero también me conozco y soy una persona muy competitiva. En el momento en que sienta que no tengo las ganas de sacrificar todo lo que estoy sacrificando ahora mismo y no sea tan competitivo, ahí bajará mi motivación.

No me gusta pensar mucho a largo plazo. Prefiero pensar a corto plazo y en los próximos años voy a seguir al 100% con mi carrera porque me sigue apasionando y me sigue gustando mucho.

Tengo una posición económica que me permitiría retirarme desde hace años, pero no lo hago solo por dinero. Lo hago porque me gusta competir al máximo nivel.

Ahora mismo eres cuarto en la All Time Money List. ¿Qué supone estar ya entre los cuatro jugadores que más dinero han ganado en la historia del póker?

Es una locura. Son los mayores ganadores de la historia del póker, gente que lleva muchísimos años de carrera y que ha demostrado durante muchísimo tiempo su nivel.

Actualmente estoy en la cuarta posición entre los jugadores que más dinero han ganado en la historia del póker en torneos y me siento muy orgulloso.

Pero también ese animal competitivo que tengo dentro me hace sentir que puedo seguir escalando y que puedo seguir subiendo puestos.

Además, tienes al alcance el tercer puesto en la famosa Money List. ¿Qué supone eso?

Es una locura. Son los mayores ganadores de la historia del póker, gente que lleva muchísimos años de carrera y que ha demostrado durante muchísimo tiempo su nivel.

Actualmente estoy en la cuarta posición entre los jugadores que más dinero han ganado en la historia del póker en torneos y me siento muy orgulloso.

Pero también ese animal competitivo que tengo dentro me hace sentir que puedo seguir escalando y que puedo seguir subiendo puestos.

Te veré en el podio entonces.

Sí, seguramente.

Gracias.