La otra cara de Adrián Mateos: “El sueño de mis padres siempre fue vivir en Madrid y ahora puedo regalarles un piso”
“Tengo dinero para retirarme, pero no juego al póker solo por dinero”
Adrián Mateos, tras ganar 70 millones de euros: “No juego al póker solo por dinero, sino para ser el mejor”
Aix-les-BainsAdrián Mateos ha convertido el póker en una profesión millonaria, pero fuera de los casinos mantiene una vida mucho más normal de lo que podría imaginarse para alguien que ya es el cuarto jugador con más ganancias de la historia del póker. El madrileño, que acaba de pasar al Día 2 del WPO Aix-les-Bains como chipleader después de un viaje de casi 10.000 kilómetros, también sabe lo que significa ganar dinero y utilizarlo para los suyos. Después de ganar su sexto brazalete en Las Vegas, el jugador español habla sin filtros de su familia, del piso que quiere regalar a sus padres en Madrid, de su pasión por el Atlético de Madrid, de sus vacaciones en España y de cómo gestiona su patrimonio. Una conversación que llega mientras la estrella española afronta el WPO de Aix-les-Bains tras sobrevivir a un viaje de 24 horas desde Jeju, pero que descubre al Adrián Mateos que existe cuando se apagan las luces de los casinos. Los millones son consecuencia de su carrera, pero el piso de sus padres representa para él una de las formas más concretas de devolverles lo que hicieron por él. Pasen y lean (o vean)
“Puedo hacer una vida normal y estoy muy contento con mi vida”
Podrías ser el Messi del fútbol o Alcaraz del tenis, pero ellos no pueden hacer una vida normal. Tú sí. ¿La gente te reconoce por la calle?
En los casinos sí que muchísima gente me reconoce. Fuera del casino también me suelen pedir alguna foto, pero puedo hacer una vida bastante normal. Para mí es una fama muy buena. Normalmente les gusta, se sienten inspirados, han pasado muchas horas viéndote jugar y el 99,9% de las interacciones son muy positivas.
Puedo hacer una vida normal y estoy muy contento con mi vida.
Sin entrar demasiado en tu privacidad, ¿en qué se gasta el dinero Adrián Mateos? ¿Ropa, comida, casa...?
Ahora mismo, prácticamente en mi familia. Darles una mejor vida a ellos es algo que siempre me ha importado. Obviamente, salud y todo lo que haga falta en los temas importantes.
Trabajo muchas horas y me va bien económicamente para mejorar mi vida y la de mis seres queridos, así que intento que así sea.
¿Hay algún gasto del que te sientas especialmente orgulloso?
Ahora mismo mis padres están buscando un piso en Madrid que les quiero regalar. Me ha ido muy bien este año y el sueño de mis padres siempre ha sido vivir en Madrid. Por motivos económicos no podían vivir en el centro y ahora que se han jubilado es algo que me hace sentir orgulloso: regalarles un piso y que puedan vivir en el centro.
Es una forma de devolver a los tuyos lo que te han dado.
Por supuesto. Mis padres siempre han sido mi apoyo, mi espina dorsal. Gracias a ellos me va bien en la vida. Siempre han estado ayudándome y, si ahora estoy en una posición en la que puedo darles algo de vuelta, encantado de hacerlo.
¿Qué comida podría estar comiendo Adrián Mateos durante toda una semana?
Carne. Nada más. La carne me gusta mucho. Carne, pollo... Todo lo que sea de ese tipo es lo que más disfruto.
“No hay punto de comparación: Simeone ha cambiado la historia del Atlético”
Uno de tus grandes vicios es el fútbol y el Atlético. Este verano, además, coincidió que estabas en Estados Unidos con el Mundial. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Me gusta mucho el fútbol. Soy muy fanático del Atlético. Llevo 25 años de socio. Desde pequeño, con mi padre, íbamos al estadio y no nos perdíamos un partido. Hoy en día sigue siendo una rutina. Nos llamamos después de cada partido y comentamos
Este verano coincidió que el Mundial estaba en Estados Unidos y yo estaba terminando las World Series of Poker. Tuve la suerte de ir a tres partidos: contra Portugal, Francia y la final contra Argentina.
Fue una experiencia muy chula. Fui con buenos amigos y disfrutamos mucho. Encima ganamos, así que todo perfecto.
Llevo 25 años de socio. Desde pequeño, con mi padre, íbamos al estadio y no nos perdíamos un partido. Hoy en día sigue siendo una rutina. Nos llamamos después de cada partido y comentamos
Eres muy cholista. ¿Siempre Simeone?
Siempre Simeone. Hasta que quieras Simeone.
¿Qué Atlético ves de futuro?
Soy muy cholista. Creo que es la persona que ha cambiado la historia del club. Yo soy una persona de números y no hay punto de comparación. Ha hecho que el club pueda competir al máximo nivel desde que está él.
Pero también soy exigente. Creo que ahora mismo merece estar donde está y seguir siendo el entrenador del Atleti, pero si no consigue que el grupo funcione o no obtiene los resultados que el club necesita, habrá que hacer un cambio.
En la vida hay que ser agradecido, pero también exigente. Para mí, el Cholo es posiblemente la mayor leyenda del club y merece ser reconocido por ello.
“Comprarles un piso a mis padres me enorgullece muchísimo”
¿Algún vicio confesable más? ¿Cine, libros, series, montaña...?
Soy una persona bastante tranquila. Me gusta pasar tiempo con mis amigos. Cuando estoy de vacaciones intento quedar con ellos, ir a tomar una copa, al cine con la gente que quiero... Una vida bastante tranquila.
Me gustan los deportes. Practico tenis y pádel y también me gusta ir al gimnasio.
Has visitado medio mundo jugando al póker. ¿Hay algún lugar donde te gustaría desaparecer durante un mes?
Cuando voy de vacaciones me gusta ir a España. Cuando viajas tanto y llevas tantos años viviendo fuera, lo echas un poco de menos. Mi verano lo paso en España y es donde mejor me siento.
Este año he ido a Formentera y me ha gustado mucho.
¿No la conocías?
No, es la primera vez que he estado en Formentera. Había estado en Ibiza, Cádiz... He ido conociendo toda España y lo disfruto mucho. España es mi sitio seguro cuando quiero pasar tiempo de calidad con la gente que quiero.
¿Se puede decir que eres más de playa que de montaña?
Sí, bastante más de playa, de calor, de hacer muchos planes con amigos, salir fuera... Es lo que me gusta.
“España es mi sitio seguro cuando quiero pasar tiempo de calidad con la gente que quiero”
Si no hubieras sido jugador profesional de póker, ¿qué Adrián Mateos estaría entrevistando hoy?
Seguramente algo relacionado con la empresa, la economía o el trading. Siempre me han llamado mucho la atención estos temas económicos.
¿No habría entrevistado a un jugador de tenis?
No era suficientemente bueno para ser jugador de tenis. En la vida hay que ser realista. Dejé el tenis porque no tenía el nivel suficiente para ser profesional.
Juego bien, pero no a nivel profesional. Por eso me gustó tanto el póker. Cuando empecé la transición me di cuenta de que podía tener el nivel para dedicarme profesionalmente y por eso cambié el tenis por el póker.
"Hasta hace un mes gestionaba yo mi economía"
En cuanto a tu afición por la economía, ¿te gestionas tú tu propia banca y tus inversiones o lo delegas?
Hasta hace un mes siempre he gestionado todo mi dinero y todas mis inversiones. Es algo que me apasiona mucho. Otra de mis aficiones es aprender sobre economía e inversiones y siempre he manejado mis decisiones financieras.
A medida que el capital va aumentando intento diversificar.
Hasta hace un mes te lo gestionabas tú y, a partir de ahora...
A partir de ahora también, la gran mayoría, pero no al 100%.
¿La inteligencia artificial ha llegado a tu vida?
Menos de lo que debería, seguramente. La utilizo relativamente poco comparado con mis amigos o gente cercana, que la utiliza mucho más.
Creo que es una herramienta muy interesante, pero en mi trabajo diario no es tan necesaria. En el póker, la IA de momento no está suficientemente avanzada. Es cierto que las herramientas que utilizamos para estudiar sí utilizan algo de ella y, por ese lado, intento estudiar con ella. Creo que cada día será más importante.
“Quiero creer que hay instintos que tiene un gran jugador de póker que la IA jamás tendrá”
¿Crees que podrá sustituir alguna vez a algún jugador de póker?
Sí, ya lo hace. Seguramente hay IAs que juegan muy bien al póker. Quiero creer que hay instintos que tiene un gran jugador de póker que la IA jamás tendrá.
En el póker en vivo hay factores que una máquina no tiene. Tu mirada, por ejemplo.
Claro. Ver si el otro está cómodo o no está cómodo a la IA le va a costar más.
¿Qué te gustaría que la gente que no entiende de póker descubriera al verte jugar?
Que es un juego apasionante, que se puede disfrutar mucho. Es una competición bastante sana, donde todos somos iguales cuando te sientas a la mesa. Cada uno intenta jugar lo mejor que puede con sus miedos y sus habilidades y todos podemos pasar un buen rato juntos.
¿Alguien cercano a ti, tu pareja o tus padres, te ha pedido alguna vez que lo dejes y vivas la vida?
No. La gente que está cercana a mí sabe lo importante que es para mí el póker. Es lo que me hace vivir con ilusión y con ganas, tener objetivos. Es parte de mi personalidad: intentar mejorar cada día y ser más competente en todos los aspectos.
¿Cómo te gustaría ser recordado dentro de 30 o 40 años, cuando ya no estés sentado profesionalmente en una mesa?
Como una buena persona que nunca ha hecho nada negativo, que nunca ha jodido a nadie y que simplemente ha intentado...