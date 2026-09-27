David Torres 27 SEP 2026 - 13:13h.

Del teatro de la Belle Époque a la mesa final: la histórica sala de Aix-les-Bains que coronará al campeón del WPO

De reyes y soldados a las mesas de póker: la increíble historia del casino que alberga el WPO Winamax

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Aix-les-Bains no solo ha convertido el histórico Casino Grand Cercle en el escenario del WPO Winamax de Aix-les-Bains. Este domingo, el festival llegará a su desenlace en un escenario con más de 125 años de historia: el teatro del casino, una espectacular sala a la italiana que fue inaugurada en 1899.

El WPO Aix-les-Bains ha llevado el póker a un edificio que durante generaciones fue punto de encuentro de aristócratas, artistas y visitantes llegados a la ciudad termal. Ahora, sus focos apuntarán a los supervivientes del Main Event de 500 euros y uno de ellos será coronado campeón del WPO 2026.

Un teatro que nació en plena Belle Époque

La historia del espacio es incluso anterior a la sala actual. El Casino Grand Cercle abrió sus puertas en 1849 y desde sus primeros años combinó el juego con la música, los bailes y los espectáculos. El primer teatro fue incluso móvil y, posteriormente, en 1882, se construyó una sala permanente.

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La que ha llegado hasta nuestros días fue diseñada por Henri Eustache, ganador del Grand Prix de Rome en 1891, y abrió sus puertas en mayo de 1899. Es un clásico teatro a la italiana, con platea, palcos, balcones, galerías, escenario y foso de orquesta.

Su decoración estaba pensada para impresionar. El Casino Grand Cercle se convirtió en uno de los grandes escaparates de lujo de Aix-les-Bains y conserva elementos decorativos de inspiración veneciana. El conjunto del teatro y varios de sus espacios fueron protegidos como monumentos históricos en 2013.

Cuando los sombreros también eran protagonistas

Entre las muchas curiosidades de la sala hay una que refleja perfectamente cómo era acudir al teatro en aquella época. Los enormes sombreros de las espectadoras podían impedir la visión del escenario y llegaron a establecerse normas sobre cuándo podían mantenerse puestos.

Por aquellas tablas pasaron figuras como Sarah Bernhardt, además de otros grandes nombres de la escena francesa e internacional. Durante décadas, el teatro fue un lugar donde no solo importaba lo que ocurría sobre el escenario: los palcos, las apariencias y quién ocupaba cada espacio formaban parte del espectáculo.

Más de un siglo después, el escenario cambia de protagonistas

Este domingo, las cartas sustituirán a los guiones y los jugadores a los actores. El teatro del Casino Grand Cercle volverá a encender sus focos para recibir una final muy diferente a las que acogió durante la Belle Époque.

Esta vez no habrá que mirar hacia el escenario para descubrir al protagonista. El campeón del WPO 2026 estará sentado alrededor de una mesa de póker.