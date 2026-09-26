Un cuarto de hora fatídico en Aix-les-Bains deja a España sin sus estrellas ni su armada

David Torres Valencia, 26 SEP 2026 - 16:23h.

Así se reparte el 1,1 millón de euros del WPO de Aix-les-Bains: 150.000 esperan al campeón

Sólo sobrevive el bilbaíno Israel García tras la eliminación de Amadi, Leo Margets, Guillamón, Graaells y Martínez

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El WPO Winamax de Aix-les-Bains se queda sin sus dos grandes referentes españoles. Adrián Mateos y Leo Margets, las dos grandes esperanzas de la armada en el Main Event, han dicho adiós casi a la vez a un torneo que había disparado sus registros y que pone sobre la mesa 1,1 millones de euros en premios. El golpe es duro porque ambos habían conseguido superar el corte y llegaban al Día 2 con argumentos para soñar con los 150.000 euros del campeón, tal y como contamos en el reparto de premios del torneo.

El primero en caer fue Adrián Mateos, que había llegado a Aix-les-Bains como una de las grandes estrellas del festival después de su espectacular 2026 y de convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del póker por sus ganancias. El madrileño incluso había pasado al Día 2 como chipleader, después de protagonizar una auténtica exhibición tras su viaje de 10.000 kilómetros desde Jeju. Pero el póker volvió a demostrar que no entiende de currículums.

Leo Margets tampoco pudo completar la remontada

Mateos perdió buena parte de su stack con pareja de treses contra ases, sobrevivió con apenas diez ciegas y encontró incluso un complicado fold con un as en un board cargado de diamantes. Finalmente, con el stack muy mermado, empujó A7 desde hijack y recibió el call de A9. No llegó el milagro y el sexto brazalete de las WSOP se despidió de Aix-les-Bains. Pero las malas noticias no acabaron ahí

Y si la eliminación de Mateos dolió, la de Leo Margets llegó cuando la catalana estaba en una situación mucho más cómoda. Después de sobrevivir a un momento crítico el viernes, Margets había conseguido acumular un stack de unos 800.000 puntos y apuntaba directamente a la parte alta de la clasificación.

Pero una pareja de dieces se cruzó en su camino con unas jotas. Leo abrió la mano, su rival puso todas las fichas en juego y la Team Pro pagó. Las comunitarias no cambiaron el destino de la mano y Margets quedó eliminada cuando mejor pintaba su torneo. La catalana, que precisamente horas antes había explicado en ElDesmarque lo que supone ser una referencia para otras jugadoras, se marcha así de un WPO en el que estaba llamada a ser protagonista.

Cae la armada

El golpe deja a la armada española muy tocada. Graells y Nacho Martínez ya habían caído anteriormente, poco después seguiría Adrián Guillamón dejando a Israel García como único representante español en la pelea. Aix-les-Bains pierde el grueso de su armada justo cuando empieza la batalla definitiva por el premio gordo.