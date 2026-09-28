David Torres 28 SEP 2026 - 00:53h.

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya tiene a su campeón después de una última jornada cargada de historias, con Leo Margets como protagonista española durante buena parte del día y una mesa final que terminó decidiendo el nombre del ganador. Los siete supervivientes llegaban a la batalla definitiva después de una jornada maratoniana. Estos eran los siete jugadores que se disputaban la final, con 150.000 euros reservados para el campeón en el histórico Casino Grand Cercle. Un escenario en el que los sombreros dejaron paso a las cartas y al póker.

Con solo 23 años, Lucas Archeny llegó a la mesa final con el tercer mayor stack. Descubrió el póker muy joven y, al cumplir la mayoría de edad, empezó a formarse en los clubes Bourg Hold’em Poker y ABC Poker de Saint-Denis-lès-Bourg. Trabajador eventual en contabilidad, necesitó una sola bala en el Día 1C para conseguir su primer premio en un Main Event de Winamax. En el Día 2 protagonizó un espectacular hero call con as alto. Su evolución llegó tras devorar contenido de YouTube y Twitch y completar la masterclass de Kill Tilt. Llegó al Heads Up contra Etienne de Soultrait con mucha ventaja y supo hacerla valer para llevarse el primer premio de 150.000 euros.

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Leo Margets luchó hasta las 18 horas

Desde por la mañana, la atención mediática española se centraba casi única y exclusivamente en Leo Margets la catalana había pasado el día dos del High Roller, más bien corta de fichas y tuvo que batallar siempre por debajo de la media de esta para mantenerse viva hasta bien entrada a la tarde. Contra contrincantes, con más fichas que ella le sacó su maestría para ir capeando el temporal entre estiramiento y estiramiento, ya que es una persona que le gusta dedicar todos los días un tiempo a cuidar su cuerpo. La mejor mujer en la era moderna del toque desplegaba todas sus capacidades en un Field que reunió a 344 jugadores.

Leo lo intentó, peleó y acabó 14ª en el torneo. Su mesa fue de las más complicadas. Quiso el destino que la sentaran con sus compañeros de equipo Julien Sitbon, siempre a su derecha, y después se añadió en la misma mesa Bruno Lopes. El rapero francés fue precisamente el que acabó llevándose todo el stack de Leo en dos secuencias. La catalana, tras dos palizas de 15 y 6 horas respectivamente, se marchaba para casa.

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Comienza la mesa final

Por lo que al Main Event se refiere, la mesa final no estuvo montada hasta las 16 horas. La rápida eliminaciones matinales dieron paso a varias horas sin movimientos. De hecho, el primero que cayó, Quentin no lo hizo hasta las 18.30 horas; Benjamin poco después horas y Nicolas a las 19:30 horas.

Con este panorama, los cuatro supervivientes (Lucas Archeny, Etienne, Mathieu y Timothee D’Anfray) se fueron a cenar. Olía a pacto, y al final la negociación no llegó a cerrar la historia del torneo. Los cuatro regresaron a las mesas para afrontar el tramo definitivo con el título y los grandes premios todavía en juego.

La primera eliminación de la mesa final fue la de Quentin Le Dissez, que dejó la competición tras una jornada en la que había conseguido colarse entre los siete mejores. Poco después le llegó el turno a Benjamin Goudard, mientras que Nicolas Ehrath fue el siguiente en abandonar la pelea.

La mesa quedaba así reducida a cuatro jugadores: Lucas Archeny, Etienne de Soultrait, Mathieu Pontin y Timothée D’Anfray. El torneo entraba en su fase decisiva y cada bote adquiría una dimensión mayor mientras los cuatro aspirantes buscaban hacerse con el título del WPO Winamax de Aix-les-Bains.

A las 22.45 cayó D'Anfray, a las 23:03 Matthiey y comenzaba el Heads Up de Lucas y Ettiene. El primero lo tenía todo a su favor con 111.5 millones de fichas por los 32.2 de su rival.

Lucas no perdona

No pudo darse la remontada de Etienne R. de Soultrait, a pesar de que se había doblado con anterioridad y llegó a casi igualar la partida. La mano que decidió el ganador llegó cuando Etienne R. de Soultrait, primo de un campeón del París Dakar, metió su stack con T9o y Lucas Archeny le pagó con K7s. El flop 643 le favorecía. El As del turn no variaba nada y el 5 del river completaba la escalera que le daba el triunfo. Etienne se lleva 105.000 € por su segunda posición.

Los "otros" españoles

De la jornada final cabe resaltar el papel de dos españoles más: el melillense Carlos Marcos y el zaragozano, Joaquín Lafoz, únicos representantes de la armada española que se animaron a disputar el Last Chance, o lo que es lo mismo el último torneo del festival. El maño cayó rápido, el debutante insular resistió hasta quedarse a las puertas de los premios en su primer torneo en vivo.