David Torres Aix-les-Bains, 27 SEP 2026 - 21:27h.

Quiénes son los siete jugadores que se disputarán la final del WPO Aix-les-Bains

Carlos Marcos Cabello es el último español que sobrevivió en Aix-les-Bains

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Carlos Marcos Cabello llegó al WPO Winamax de Aix-les-Bains sin apenas experiencia en el póker en vivo y se marcha como el último español superviviente entre todos los torneos paralelos, después de entrar en premios en el Last Chance. Natural de Melilla, Carlos tiene 30 años y es jugador profesional de Spin & Go desde hace alrededor de dos años. Además, pertenece al estatus Red Diamond de Winamax, reservado a jugadores con un elevado volumen de juego que reciben invitaciones de la casa para participar en determinados eventos. En Aix-les-Bains ha compartido festival con nombres como Adrián Mateos y Leo Margets, pero mientras las estrellas españolas ya han quedado eliminadas, él sigue dando guerra en su primera experiencia en un torneo en vivo. Como buen melillense mira de reojo lo que sucede con Ceuta, pero dice que la situación es algo diferente. Contesta con distancia porque Carlos está focalizado en su carrera. De hecho, atiende a ElDesmarque en un descanso del torneo.

¿De dónde eres?

De Melilla.

¿Qué hace un melillense en Aix-les-Bains?

Empecé jugando Spin & Go hace tres años y, por el estatus de Red Diamond, hemos venido aquí a probar suerte en el Main Event y a ver qué tal va todo.

Eres el último español que sigue vivo en el último torneo. Han caído Adrián Mateos, Leo Margets, los españoles del High Roller... y tú sigues en el Last Chance.

Sí, bueno, yo ni me puedo comparar con ese tipo de gente. La verdad es que están a otro nivel. Yo estoy dando mis primeros pasos y poco a poco, a ver qué tal funciona todo.

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¿Este es tu primer torneo en vivo?

Sí, el primer evento en vivo al que voy.

¿Y qué tal está siendo la experiencia?

Estaba un poco preocupado porque nunca había jugado en vivo y no quería sentirme incómodo. Pero si alguien tiene las mismas dudas que tenía yo, los crupieres te lo hacen bastante fácil. Cualquiera debería animarse porque es una experiencia bastante diferente a jugar online.

En Melilla tampoco conoces a muchos jugadores de póker en vivo.

No. Hace tiempo que no vivo en Melilla y, entre los jugadores que conozco, de Spin & Go solo conozco a una persona. De torneos, directamente nunca me había rodeado de gente que jugara torneos.

¿Vas a repetir la experiencia en el CNP Winamax de Madrid?

Sí, la idea es repetir esta experiencia e intentar mejorar los resultados. Aquí tampoco venía con ningún tipo de expectativa, así que iré un poco con la misma idea: probar y seguir rodando.

¿Eres jugador profesional de Spin & Go?

Sí, de Spin & Go. Me dedico a tiempo completo desde hace alrededor de dos años.

¿Qué edad tienes?

Ahora mismo, 30.

¿Habías estudiado o trabajado en otra cosa antes de dedicarte al póker?

Había estudiado Diseño Gráfico. También he trabajado en distintos empleos normales, desde el campo hasta una oficina. De todo un poco.

¿Qué te hizo apostar profesionalmente por el póker?

Al final veo que en el póker, si es algo que realmente te gusta, se generan muchas oportunidades. No tienes un coste real de pérdida en España con la situación actual. Así que a cualquier persona a la que le apasione de verdad le diría que lo intente. No va a perder nada.

¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Te ves ganando algún torneo en vivo?

Ahora mismo estoy centrado en Spin & Go y mi idea es transicionar a largo plazo a los torneos. Pero poco a poco. Tengo que ver si realmente me gustan, porque es bastante diferente, o si simplemente es algo por la moda.

¿Tienes algún ídolo dentro del póker?

Es lo que te decía: de la escena de torneos no he seguido mucho a nadie. Yo estaba centrado en Spin & Go.

Pero aquí has coincidido con jugadores como Adrián Mateos o Leo Margets.

Sí, claro. Tengo claro que esa gente está a otro nivel. Ojalá conseguir la mitad de lo que han conseguido ellos. Eso ya sería increíble. Pero no diría que son mis ídolos porque realmente nunca me planteé jugar torneos. Fue algo que surgió. Empecé con Spin & Go porque era una modalidad más fácil y poco a poco fui haciendo el camino más sencillo para profesionalizarme.