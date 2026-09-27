Miguel Ángel Rubio, el maestro que forma crupieres: "La asignatura que más se les atraganta es el cálculo"

David Torres 27 SEP 2026 - 14:42h.

Tiene la primera escuela privada de crupieres en España y es uno de los directores de torneo en el WPO Aix-les-Bains

El WPO Winamax de Aix-les-Bains en cifras: 10.000 jugadores, 3 millones en premios, 187 mesas...

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ValenciaMiguel Ángel Rubio conoce el póker desde prácticamente todos los ángulos. Valenciano, freelance, crupier y ahora floor, trabaja de torneo en torneo por distintos países y estos días forma parte del equipo que hace posible que todo funcione en el Winamax Poker Open de Aix-les-Bains, uno de los grandes festivales del póker europeo. Pero su historia tiene una particularidad: es uno de los responsables de Elite Poker School, una de las pocas escuelas de crupieres de España que no depende directamente de un casino y que lleva casi una década formando profesionales en Valencia para trabajar en torneos de póker por España y Europa. En pleno WPO de Winamax en Aix-les-Bains, Rubio explica cómo se forma un buen crupier, qué ocurre realmente en una mesa, cuánto pesa la técnica y hasta qué punto es posible vivir profesionalmente de una profesión todavía desconocida para buena parte del público.

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¿Con quién estamos? ¿Quién es Miguel Ángel Rubio?

Me llamo Miguel Ángel, soy de Valencia y estoy aquí, en Francia, en Aix-les-Bains, para el torneo de Winamax, para el Winamax Poker Open.

¿A qué te dedicas, Miguel Ángel?

Soy freelance. Trabajo en torneos de póker en diversas posiciones. A veces he sido dealer, otras veces he estado de floor... En diversas posiciones. Y nada, eso es un poco mi vida: de casino en casino.

¿Eres uno de los directores del torneo o cuál es tu papel aquí?

Soy uno de los floor a los que llaman para trabajar durante el evento. Mi labor, en cada uno de los diversos torneos que se realizan, es estar a cargo de que el torneo se desarrolle con normalidad: la apertura de mesas, colocar a los jugadores y resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir durante el torneo.

¿Eres uno de los jefes de los crupieres, se puede decir?

Se podría decir que sí. Más que jefes, me gusta verlo como que ayudamos a los crupieres cuando tienen algún problema en la mesa, pero sí, se podría decir que sí.

Es curioso porque tú eres responsable de una de las pocas escuelas de crupieres que existen en España.

Sí, de las poquitas que no dependen directamente de un casino. Tenemos una escuela en Valencia que se llama Elite Poker School y llevamos ya casi una década formando crupieres en Valencia. Normalmente estamos enfocados a que se dediquen al mundo del freelance, a trabajar expresamente en torneos de póker, viajando por España o por el resto de países de Europa.

¿Cuál es el temario para ser crupier?

Primero, como bien has dicho, saber jugar al póker y conocer las normas del póker. Eso es fundamental y también lo enseñamos, porque el alumno viene de cero.

Y luego hay muchas cualidades. Hay que aprender a manejar las cartas, lo que llamamos técnica de cartas: barajar, repartir... También la técnica de fichas, saber cómo manipularlas, cómo cortarlas y todo esto.

Hay que reconocer en la mesa qué jugador es el ganador y también tener habilidades de cara al cliente: tener temple, saber llevar la mesa, saber tratar con los clientes, ser siempre amable, cordial...

¿Hay trucos de cartas y de manos detrás del trabajo de un crupier?

Las técnicas que suelen utilizar los crupieres están muy lejos de lo que son los trucos de manos. Es todo lo contrario: hacer las cosas de una manera muy determinada para que sea casi imposible que el crupier pueda manipular las cartas, por así decirlo.

Son procedimientos muy estrictos sobre cómo se hacen las cosas. Está todo muy estudiado para que todo sea limpio y parezca limpio también.

¿Qué se encuentra un crupier en una mesa? ¿Cuál es el comentario principal que escucha?

«Dame buenas cartas», «llevo toda la semana sin llegar a premios de torneo»... Cosas de estas.

¿Cómo definirías al mejor crupier?

El crupier es una mezcla de muchas cosas. Lógicamente tiene que tener un buen nivel técnico, pero para mí el mejor crupier es aquel que también tiene buenos procedimientos en la mesa. El cómo realizar las acciones de forma que los jugadores puedan ver claramente la partida y que fomente que se produzcan pocos errores, tanto por parte del crupier como de los jugadores.

¿Es difícil no tener preferencia en una mesa por un jugador u otro por su carácter?

Al final cada persona tiene más afinidad por un tipo de jugador u otro, porque lo puede conocer o no, pero cuando estamos en la mesa eso no se demuestra.

Es como, digamos, el árbitro de un partido de fútbol, que seguramente tenga afinidad por algún jugador u otro, pero eso no se tiene que dar. Tiene que ser igual de correcto e imparcial con todo lo demás.

¿Cómo valorarías el nivel del póker en España?

Genial. El nivel de los jugadores en España es muy alto. En todo tipo de niveles de póker hay un montón de jugadores. Yo los veo en todos los lugares en los que trabajo y la verdad es que se les tiene bastante respeto.

También me gustaría añadir que el nivel de los crupieres españoles, en general, en los últimos años ha subido mucho. Cada vez es más habitual ver crupieres en cualquier tipo de torneo, desde los niveles más altos hasta los más bajos.

¿Se puede ganar la vida solo siendo crupier?

Sí, totalmente. Es una profesión completa. Si eliges el camino de trabajar en un casino como un empleo fijo o como freelance en torneos de póker en diversos casinos, es totalmente una profesión que da para ganarte la vida.

¿El jugador te trata siempre con respeto? ¿Te ve como un jefe?

Normalmente sí. Puede haber excepciones, pero son las menos. En un tipo de torneo como este de Winamax, que son torneos de ambiente muy amigable en general, hay mucho respeto al jugador.

¿Conoces casos de alguien que haya dado una propina o pagado a un crupier después de ganar un premio?

Sí, claro, eso pasa mucho. Tanto en partidas de cash, donde se da directamente la propina al crupier, como en los torneos.

Normalmente, cuando el jugador llega a premios y pasa a cobrar, si ha tenido una buena experiencia o algún crupier le ha tratado de una forma que ha considerado correcta, sí que puede llegar a dejar propina.

Tú, como jefe de crupieres, ¿cómo eliges al crupier para una mesa final?

Normalmente me baso en que tenga experiencia, que tenga buena técnica y presencia, porque al ser una mesa televisada eso también es importante. Que sea un crupier experimentado, que tenga buenos procedimientos y que sea profesional y experimentado.

¿Cada cuánto tiempo cambias a un crupier en un torneo de estos?

Normalmente cada media hora los cambiamos de mesa para ir rotándolos, para que no estén siempre en la misma mesa. Y normalmente cada hora y media o dos horas se intenta que tengan un descanso.

En las mesas televisadas depende de la mesa, pero suele ser cada nivel.

¿Qué te dijo tu madre cuando se enteró de que ibas a dejar un trabajo seguro para dedicarte a esto?

Cuando era crupier, sin más, era un trabajo normal. Yo trabajaba, como te he dicho, en el Casino de Valencia. Estuve bastantes años y la sorpresa fue cuando le dije que iba a dejar lo que era un trabajo seguro, por así decirlo, por esta aventurilla de empezar a trabajar en torneos.

Al principio le chocó bastante y estaba un poco preocupada porque conocía poco el mundillo del póker y menos aún el tema de viajar por ciudades y países haciéndolo. Estaba un poco preocupada diciendo: «A ver en qué aventura se va a meter este, a ver cómo le sale».

Pero rápidamente vio que la cosa estaba bien, que me ha ido bien, y ya no hay preocupaciones. Está muy contenta.

¿Qué te dicen tus amigos cuando se enteran de que eres crupier o jefe de crupieres?

Normalmente, cuando conozco a la gente, no suelo decirlo porque genera muchas preguntas de golpe. Es algo que suelo decir a lo mejor un poco más adelante.

En principio les suele sorprender y hacen las típicas preguntas de: «¿Puedes hacer que gane quien quieras?» o cosas de estas.

¿Y puedes hacerlo?

No, no podemos hacerlo. Como seguimos los procedimientos que enseñamos en mi escuela de crupieres, es imposible que podamos hacer trampas.

¿Cuál es la asignatura más difícil para ser crupier?

Depende mucho de la persona. Para algunos puede ser el cálculo, porque hay un cálculo relativamente avanzado. Para otras personas es la técnica, que igual de entrada son un poquito más torpes. Pero no es nada que no se pueda superar con práctica y constancia.

¿De dónde te viene la afición por el póker?

Pues de siempre me han gustado los juegos, desde adolescente. Todo tipo de juegos de cartas o de estrategia, cosas así.

Cuando salió el boom del póker online, fui uno de tantos que empezó a jugar online las partiditas de un euro y cosas de estas. Y, a través de mi hermano, que era crupier en un casino, en el que se hace cerrado, el Casino de Montepicayo, en Puçol, surgió la oportunidad de trabajar en el Casino de Valencia, que iba a abrir en el año 2010.

Y ahí empezó la aventura.

¿Qué juegos de mesa jugabas habitualmente?

Juegos de estos que llaman de frikis. No sé, Magic, Warhammer, juegos de miniaturas, todo tipo de juegos de estos, lo que la gente llamaba antes juegos de rol, cosas así.

¿Se puede decir que pasaste de los juegos de rol a ser crupier?

Correcto, sí. Se podría decir.