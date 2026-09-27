Quiénes son los siete jugadores que se disputarán la final del WPO Aix-les-Bains

David Torres 27 SEP 2026 - 17:50h.

Seis franceses y un suizo se jugarán el premio de 150.000 euros

España se queda sin final en Aix-les-Bains: cae Israel y el WPO busca su campeón sin la armada

Compartir







Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains ya tiene a sus siete protagonistas. Después de un Día 2 marcado por la eliminación de toda la armada española, el Main Event entra en su recta final con la lucha por el título y los 150.000 euros reservados al campeón. España se quedó sin representación después de la eliminación de Israel García, último español en pie, pero el festival todavía tiene por delante una jornada definitiva.

De los 2.873 registros iniciales solo quedan siete jugadores con opciones de levantar el trofeo en Aix-les-Bains. La mesa final reúne a seis franceses y un suizo, con Timothee D’Anfray como uno de los grandes nombres de la jornada definitiva. El jugador llega con 36.625.000 puntos, aunque la pelea está completamente abierta y cada uno de los siete afrontará la final con un stack diferente.

Los siete jugadores que se disputarán la final del WPO Aix-les-Bains

Estos son los siete jugadores que llegaron a la final:

Timothée d’Anfray, de los Expresso a líder de la final

Timothée d’Anfray llegó a Aix-les-Bains casi de vacaciones, pero ha terminado como chip leader de la mesa final. Parisino y antiguo especialista en Expresso, jugó esta modalidad a tiempo completo durante ocho años antes de incorporarse a un laboratorio de investigación química. Aunque ahora compagina el trabajo con el póker, hace dos años ganó un título de las Winamax Series. En Aix-les-Bains consiguió dos entradas online y tuvo que añadir dos balas más. Tras unos primeros días complicados, su stack despegó en el Día 2. En la final se reencontrará con Etienne, amigo de un amigo.

Etienne De Soultrait - 26 años, Chambéry

Etienne de Soultrait afronta su cuarto año en el póker. Ingeniero de formación y regular online desde hace dos años, aprendió a jugar al Texas Hold’em junto a Sam Jakubowicz, ganador de la Team Pro Experience de Winamax en 2025. Por motivos laborales, prefiere sesiones cortas y torneos online como los Trident. Tras quedarse fuera en sus dos primeros torneos del WPO, protagonizó su gran salto en el Día 1B del Main Event. Ahora afronta su primera gran mesa final en vivo con confianza y dispuesto a seguir los pasos de su primo Xavier de Soultrait, ganador del Rally Dakar en 2024.

Lucas Archeny, 23 años, Péronnas (original de Bourg-en-Bresse)

Con solo 23 años, Lucas Archeny llega a la mesa final con el tercer mayor stack. Descubrió el póker muy joven y, al cumplir la mayoría de edad, empezó a formarse en los clubes Bourg Hold’em Poker y ABC Poker de Saint-Denis-lès-Bourg. Trabajador eventual en contabilidad, necesitó una sola bala en el Día 1C para conseguir su primer premio en un Main Event de Winamax. En el Día 2 protagonizó un espectacular hero call con as alto. Su evolución llegó tras devorar contenido de YouTube y Twitch y completar la masterclass de Kill Tilt. Ahora busca el título sin cambiar su rutina de juego.

Benjamin Goudard, 23 años (Puy-en-Velay)

Benjamin Goudard, de 23 años y natural de Puy-en-Velay, afronta una mesa final muy especial. Tras cinco años de estudios, se prepara para el examen que le permitirá convertirse en médico interno, por lo que este WPO será su último torneo antes de apartarse del póker durante un año. Consiguió su paquete para Aix-les-Bains por solo 10 euros y ha convertido esa oportunidad en un sueño. Después de superar situaciones complicadas y protagonizar incluso un gran farol fallido, llega a la final dispuesto a disfrutar de su última gran partida antes de ponerse la bata blanca y centrarse en sus estudios.

Mathieu Pontin, 29 años, el más conocido

Mathieu Pontin, de 29 años, es el jugador más conocido de la mesa final. Profesional y coach de póker, lleva años creando contenido educativo gratuito en YouTube, Twitch e Instagram. Empezó a jugar a los 18 años y hoy cuenta con cinco títulos de las Winamax Series, además de un Pokus y un Circus. Su comunidad le acompaña en la mesa televisada, después de años compartiendo conocimientos y experiencias. Su mayor premio hasta ahora son los 17.300 euros logrados en 2022, una cifra que ya superará en Aix-les-Bains. Especialista online, busca ahora conquistar su primer gran título en un festival Winamax.

Nicolas Ehrath, 35 años, Mulhouse

Nicolas Ehrath, de 35 años y natural de Mulhouse, es un jugador exclusivamente de póker en vivo desde hace unos quince años. Trabaja como temporero en la hostelería, lo que le ha llevado a viajar constantemente y a acumular incluso algunos resultados bajo bandera suiza. Llegó a Aix-les-Bains acompañado de su mejor amiga para disputar su primer festival Winamax. Su objetivo inicial era simplemente alcanzar la mesa televisada. Lo consiguió y, además, protagonizó una espectacular remontada: comenzó el Día 2 con solo 7 ciegas y terminó alcanzando la mesa final gracias a un póker sólido. Ahora sueña con ganar sin renunciar a su estilo.

Quentin Le Dissez, 30 años, Saint-Malo

Quentin Le Dissez, de 30 años y natural de Saint-Malo, llega a la mesa final después de varios años de aprendizaje junto a su mejor amigo, Raphaël Davidou, finalista del último SISMIX. También recibió preparación de la conocida Team Bird. Data scientist de profesión, ya había logrado un Día 3 en el Estoril Poker Fest y cobrado en varios Main Events de Winamax. Tras cuatro balas y una clasificación en el Día 1C, ha superado todos sus resultados anteriores. Llega con el stack más corto, pero acompañado por un rail que le prepara al detalle los spots de ICM, 3-bet y perfiles de sus rivales.