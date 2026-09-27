España se queda sin final en Aix-les-Bains: cae Israel y el WPO busca su campeón sin la armada

David Torres 27 SEP 2026 - 01:36h.

17 jugadores se disputarán este domingo el premio de 150.000 euros: Timothee D’Anfray que embolsa 23.250.000 puntos es el chipleader

Así se reparte el 1,1 millón de euros del WPO de Aix-les-Bains: 150.000 esperan al campeón

Compartir







Aix-les-Bains17 supervivientes entre galos y suizos disputarán este domingo la gran final del WPO Winamax de Aix-les-Bains. La jornada comenzó a las 12:00 horas con 475 jugadores, todos ya en premios, y se fue consumiendo entre eliminaciones hasta dejar al reducido grupo que peleará por el título y los 150.000 euros reservados al campeón, dentro de un torneo que ha vuelto a dejar cifras de récord en el Casino Grand Cercle. El galo Timothee D’Anfray que embolsa 23.250.000 puntos es el chipleader y el rival más fuerte de los presentes.

La armada española afrontaba el día con un puñado de representantes, pocos pero buenos: Adrián Mateos, Leo Margets, Adrián Guillamón, Israel García, Ricardo Graells y Nacho Martín. El objetivo era colocar al menos a uno de ellos en la mesa final de un torneo que ha reunido a miles de jugadores y que ya había definido su reparto de premios y las cantidades que esperaban a los supervivientes.

Quince minutos para olvidar

Pero el póker volvió a demostrar que los nombres y los currículums no garantizan nada. Primero cayó Ricardo Graells y, pasadas las tres de la tarde, llegó el cuarto de hora fatídico que terminó con buena parte de las opciones españolas. En apenas unos minutos se despidieron Adrián Mateos, Leo Margets y Adrián Guillamón, dejando a Israel García como último representante nacional.

Fue una secuencia especialmente cruel para España. Mateos y Margets, las dos grandes estrellas españolas del Team Pro de Winamax, dijeron adiós prácticamente al mismo tiempo. El madrileño, que había llegado al Día 2 como uno de los grandes stacks después de su espectacular clasificación, no pudo mantener el ritmo y terminó eliminado. La catalana también vio truncada su remontada después de haber conseguido reconstruir su stack.

Todo quedó resumido en aquel cuarto de hora fatídico que dejó a España sin sus grandes estrellas. Un golpe duro para una expedición que había llegado a Aix-les-Bains con nombres de primer nivel y que, sin embargo, fue viendo cómo sus efectivos desaparecían uno tras otro.

PUEDE INTERESARTE Un cuarto de hora fatídico en Aix-les-Bains deja a España sin sus estrellas ni su armada

Israel García, el último español en pie

El último en resistir fue Israel García, la gran sorpresa española del torneo. El jugador llegó a Aix-les-Bains sin los focos de los grandes nombres y después de clasificarse para el Main Event desde un satélite de apenas 10 euros. Su historia ya había llamado la atención durante el festival, hasta el punto de convertirse en una de las grandes historias del torneo.

Israel sobrevivió cuando otros jugadores con mucha más experiencia fueron cayendo y mantuvo viva la esperanza española hasta que finalmente tuvo que abandonar su asiento. Su recorrido, desde aquel pequeño satélite hasta colocarse entre los últimos supervivientes de un field multitudinario, encaja perfectamente con el sueño de Israel García en Aix-les-Bains y su particular historia con Papá Noel.

Con su eliminación, el field quedó sin representación española y la lucha por el título quedó en manos de franceses, suizos y un portugués. Ellos serán los encargados de disputar este domingo la jornada definitiva y pelear por el gran premio de 150.000 euros. A las 12.30 horas se abre el fuego.

Leo y Lafoz, al Día 2 en el High Roller

España, eso sí, todavía tiene alguna bala en Aix-les-Bains. Algunos de los jugadores que no pudieron alcanzar la mesa final del Main Event se reengancharon a otros torneos del festival, entre ellos el High Roller de 1.000 euros, el buy-in más alto de todo el programa. Allí sigue dando guerra Leo Margets (con 700.000 puntos) porque Joaquín Lafoz, al filo de la 1 de la mañana, quedó eliminado poniendo fin a una jornada aciaga para el póker patrio.