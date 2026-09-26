David Torres 26 SEP 2026 - 22:29h.

Es el español mejor clasificado en Francia, acabó entre los 80 primeros

Un cuarto de hora fatídico en Aix-les-Bains deja a España sin sus estrellas ni su armada

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Aix-les-BainsHay historias que empiezan con 10 euros y terminan soñando con la casa de Papá Noel. La de Israel García es una de ellas. Este jugador de Bilbao, que trabaja en el departamento técnico de una naviera y tiene el póker como hobby, decidió un día que se aburría jugar un satélite de Winamax. Lo ganó. El premio era una entrada al WPO de Aix-les-Bains y una semana de hotel en Francia, un festival que reunió a algunas de las grandes estrellas del póker español y que terminó dejando a España sin sus grandes nombres, pero con un héroe inesperado.

La historia de Israel García

Israel llegó al Día 2 con uno de los stacks más cortos del torneo, cuando todavía quedaban cientos de jugadores de un field de más de 3.000 participantes. Tocó esperar las cartas adecuadas, encontrar el momento para ir all-in y sobrevivir. Lo hizo. Mientras caían jugadores de la talla de Adrián Mateos, Leo Margets o Amadi, el bilbaíno seguía avanzando hasta convertirse en el último español en pie.

La historia tiene todos los ingredientes de un pequeño sueño americano trasladado a los Alpes franceses: un jugador amateur, un satélite de 10 euros, una entrada conseguida casi por casualidad, una semana de hotel pagada y la oportunidad de sentarse junto a jugadores a los que hasta hace poco veía en vídeos de YouTube. Y ahora, si el premio acompaña, Israel ya sabe qué hará con el dinero: llevar a su mujer y a su hija a ver la casa de Papá Noel.

Su sueño hecho realidad

¿Quién es Israel García y de dónde viene?

Me llamo Israel García, vengo de Bilbao, del norte de España.

Has sido el último español en pie y estuviste incluso cerca de la mesa televisada. ¿Qué ocurrió en ese tramo final?

Sí, estuve ahí. Me pusieron cerca de la mesa televisada y en el descanso me volvieron a sacar. Y bueno, en la última mano, Jotas contra 6-9, le daba al hombre la mano y me pagó. Le dije «color» y aquí estoy. Se acabó.

Pasaste al Día 2 muy corto de fichas, de hecho, con uno de los stacks más pequeños. ¿Cómo conseguiste aguantar y llegar tan lejos?

La verdad es que me tocó esperar las cartas adecuadas e ir all-in en el momento adecuado. Conseguí varios bad beats y me fue bastante bien.

Tu historia tiene un punto de sueño americano. Te clasificaste para el torneo a través de un satélite de solo 10 euros. ¿Cómo fue?

Sí, suelo jugar en la sala Winamax y la verdad es que me pareció interesante el torneo. Un día que me aburría, jugué uno de 10 euros y quedé primero.

¿Y qué incluía el premio?

La entrada al torneo y una semana de hotel aquí en Francia.

No está nada mal para un torneo que empezó porque te aburrías...

La verdad es que bastante bien.

Has terminado como último español y has llegado muy lejos en un torneo con miles de participantes. ¿Qué supone para ti?

He tocado con los dedos, al final, que ningún español haya llegado más lejos que tú. No te digo hacerte millonario, pero sí alcanzar el sueño de un jugador internacional. Ver a tus ídolos, que juegan las Series Mundiales, gente que gana millones, pues te hace ilusión.

Y verlos por ahí al lado tuyo, tomando una cerveza, tomando agua y haciendo lo suyo, es una experiencia.

¿Cómo es convertir un hobby en algo que empieza a parecerse a una actividad profesional?

La verdad es que fue casualidad. Empecé viendo vídeos de YouTube y conociendo un poco el mundillo. Es cierto que a todo el mundo siempre le ha interesado el póker, por la cara de póker, por jugar con los amigos... Y bueno, empecé a jugar online y de ahí pasé al presencial, que siempre te echa un poquito para atrás porque te pone cara a cara.

¿Este ha sido tu primer torneo presencial?

Es el tercero.

¿Habías jugado algún CNP Winamax antes?

Jugué el CNP de Murcia en julio, creo que fue, y otro torneo en Santander, que me pillaba un poco más a mano de casa.

¿Y qué tal la experiencia? ¿Repetirás?

Seguro, seguro.

Si se puede saber, ¿a qué te dedicas en tu vida normal?

Trabajo en una naviera, en el departamento técnico.

¿Y eso te sirve para el póker?

No, pero bueno, todo va de la mano.

Tienes familia. ¿Cómo están viviendo desde casa esta aventura en Francia?

Sí, tengo una mujer y una niña. Les habría gustado venir, pero al final no ha cuadrado. Están ilusionadas como yo.

Ahora estarán especialmente contentas después de saber que has sido el último español.

Están muy contentas. Al final, cuando les cuente todo, bueno, cuando les enseñe primero esta entrevista, fliparán.

Has terminado entre los últimos 100 de más de 3.000 jugadores, muchos de ellos profesionales. ¿Qué nivel te has encontrado?

Pues sinceramente, online lo veo más duro que presencial.

¿Más difícil online que en vivo?

Sí. La verdad es que en ese aspecto creo que online es más difícil que el presencial.

¿Te gusta jugar 6-Max?

Me gusta más. Es más dinámico, más entretenido. No tienes que estar esperando.

¿Qué diferencias has encontrado entre el jugador francés y el español?

Yo creo que están a la par. No tiene nada que envidiar un jugador español al francés. De hecho, uno de los mejores es español.

Si consigues un premio grande, ¿hay alguna promesa?

Llevar a mi familia de viaje.

¿Tienes destino?

Ver la casa de Papá Noel.