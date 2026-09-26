Cuando el póker no es para nada cosa de hombres: "Las mujeres se la juegan más fácil, no tienen miedo a nada"

David Torres 26 SEP 2026 - 22:16h.

Casi un centenar de mujeres pugnan por llevar el torneo Ladies

Un cuarto de hora fatídico en Aix-les-Bains deja a España sin sus estrellas ni su armada

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Aix-les-BainsEl WPO Winamax de Aix-les-Bains es mucho más que un torneo de póker. Durante seis días, el Casino Grand Cercle se ha convertido en un gigantesco punto de encuentro en el que caben el Main Event, los grandes nombres del Team Pro de Winamax, los torneos paralelos y, por supuesto, actividades pensadas para todos los perfiles de jugadores.

Y entre ellas hay una cita que ya es imprescindible en cualquier festival de Winamax que se precie: el Ladies, un torneo reservado a mujeres que en Aix-les-Bains ha reunido a casi un centenar de jugadoras. Porque el póker no es, ni mucho menos, cosa de hombres y este torneo vuelve a demostrar que cada vez son más las mujeres que se sientan en las mesas, compiten y disfrutan de un deporte en el que las cartas no entienden de género.

Desde dentro del Ladies, Jéssica Durá, una de las crupieres del festival, cuenta a ElDesmarque cómo se vive un torneo con un ambiente diferente, qué diferencias encuentra respecto a otras mesas y cuáles son los detalles que hacen especial una cita que, año tras año, gana protagonismo dentro de los festivales de Winamax. Crupier con 15 años de experiencia, pone voz a ese ambiente especial y a las pequeñas diferencias que percibe desde el otro lado de la mesa.

¿Con quién estamos?

Hola, soy Jessica Durá.

¿De dónde eres, Jessica?

Soy de Madrid y estamos en el WPO de Aix-les-Bains.

Te hemos visto repartiendo cartas en el Ladies. ¿Es muy diferente ver jugar y repartir cartas a una mujer que a un hombre?

No, para nada. Repartir cartas es exactamente igual. Lo único es que en el Ladies el torneo es mucho más divertido. Hay diferentes perfiles: está la jugadora profesional y también la que viene a divertirse.

¿Pasa lo mismo que en los torneos masculinos, que hay jugadores más profesionales y otros más recreacionales?

Sí, aunque en el Ladies hay un ambiente diferente. Para mí, un torneo de Ladies nunca puede faltar, porque tiene otro nivel y otro ambiente. Es una cita más pensada para pasárselo bien.

Sin embargo, también hay jugadoras profesionales de primer nivel, como Leo Margets.

Por supuesto. Leo Margets está absolutamente capacitada y es una de las grandes jugadoras del mundo. De hecho, ahora está jugando el High Roller, pero el Ladies tiene un perfil más recreacional.

Y desde tu posición en las mesas, ¿ves diferencias entre cómo juegan ellas y ellos?

Yo creo que sí. Las mujeres se la juegan más fácil. No tienen miedo a nada.

¿Son más atrevidas?

Sí, yo creo que tiran más hacia delante, aunque hay de todo, como en la vida.

Tú eres crupier profesional. ¿Repartes por igual a hombres, mujeres, Ladies o High Roller?

Por supuesto. Llevo 15 años en la profesión y he repartido cartas a chicos, chicas, en Ladies, Main Event, High Roller, cash game... Me encanta mi trabajo.

¿Y los comentarios que recibes de las jugadoras son diferentes a los de los jugadores?

No, para nada. Al menos a mí me tratan con educación y respeto, siempre.

¿Qué te está pareciendo el nivel del festival? Un Ladies con cerca de 90 jugadoras ya dice mucho.

Yo no contaba con un festival tan grande. 89 jugadoras en un Ladies es enorme. Y el Main Event ha tenido también una participación espectacular, con miles de entradas.

¿Qué buscas cuando vienes a un festival como este?

Me gusta venir a torneos donde merece la pena estar, ver buenos jugadores y profesionales. Además, Aix-les-Bains es una ciudad muy bonita. Es la primera vez que vengo y mañana quiero aprovechar para visitarla.

Jessica, muchas gracias y nos vemos en las mesas.

Muchas gracias. Nos veremos en las mesas.