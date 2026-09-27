Como buen maño, Lafoz grita 'Zaragoza no se rinde' y se mete en el Día 2 del High Roller... ¡sin su camiseta!

David Torres 27 SEP 2026 - 11:11h.

Uno de los pocos españoles participantes, se quedó a las puertas de semifinales

"Buen rollo y póker en mesa corta": los españoles descubren por qué el WPO Aix-les-Bains engancha

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Aix-les-BainsJoaquín Lafoz es uno de los pocos españoles que estos días compiten en Aix-les-Bains, donde Winamax ha vuelto a reunir a buena parte de la armada española del póker. El zaragozano, Team Pro del CNP Winamax, ha viajado hasta Francia acompañado por dos amigos de toda la vida para disfrutar de un festival que va mucho más allá de las mesas. Allí se ha estrenado en el 6-Max, ha comprobado de primera mano cómo juegan los franceses y ha aprovechado para descubrir el lago y las montañas de Aix-les-Bains. Eso sí, hay algo que le ha faltado en su equipaje: una camiseta del Zaragoza, una prenda que suele acompañarle en sus torneos y que, quién sabe, quizá tenga algo que ver con sus resultados. “No creo en las supersticiones”, bromea, aunque tiene claro que para la final de Madrid del CNP Winamax sí habrá camiseta.

Zaragoza no se rinde

Y es que, aunque Lafoz no pudo prolongar su aventura en el 6-Max, el zaragozano buscó una segunda oportunidad en Aix-les-Bains. “Entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que ¡Zaragoza no se rinde!”, escribió Benito Pérez Galdós al relatar la resistencia de la ciudad durante los Sitios de 1808 y 1809. Más de dos siglos después, Lafoz pareció hacer suya aquella proclama: se reenganchó al High Roller, el torneo con el buy-in más alto del festival, y casi consiguió alcanzar el Día 2, pero a la 1 de la mañana le tocó despedirse definitivamente de Aix-les-Bains. Y todo ello, además, sin la camiseta del Zaragoza.

La aventura francesa terminó así con un doble golpe para Lafoz, que se quedó fuera tanto del 6-Max como del High Roller. Pero el zaragozano se marcha de Aix-les-Bains con algo más que resultados: la experiencia de disputar por primera vez un festival de Winamax, conocer un formato nuevo y compartir viaje con dos amigos de toda la vida.

Y queda una promesa para Madrid. Si el póker vuelve a llevarle a la final del CNP Winamax, esta vez sí habrá camiseta del Zaragoza. Quizá no crea en las supersticiones, pero por si acaso, mejor no tentar a la suerte.

¿Cómo has llegado hasta Aix-les-Bains?

Cogimos un tren de Zaragoza a Barcelona, luego otro a Ginebra y allí alquilamos un coche. Desde Ginebra hasta aquí es aproximadamente una hora de carretera.

¿Con quién has venido?

He venido con dos amigos de Zaragoza, dos amigos de toda la vida. Uno juega al póker y el otro no es muy habitual de estos circuitos. Mi colega juega también el Main y estamos los dos muy a gusto.

¿Qué tal está siendo la experiencia como Team Pro del CNP en un torneo como este?

Muy bien. Me ha gustado mucho porque yo nunca había jugado a este formato de 6-Max y la verdad es que me ha encantado.

¿Y qué diferencias has encontrado con respecto a los jugadores españoles?

Los jugadores franceses yo creo que juegan bastantes manos más de las que tocan y sí que son bastante agresivos.

¿En qué sentido?

A lo mejor, por estar en mesas de seis jugadores, abren manos que habitualmente en España no verías.

¿Has notado que partías con alguna desventaja por no estar tan acostumbrado al 6-Max?

No, para nada. Me he encontrado muy a gusto.

¿Cómo fue la mano en la que acabaste eliminado?

Justo en la mano en la que busteo abrí con reyes. Me resubió un jugador francés por detrás, le volví a resubir y me metió la caja. Le hice insta-call con reyes, me enseñó as-rey y en la ventana salió un as. Entonces ya no pude hacer nada.

Más termas que póker

Además del póker, ¿qué tal la experiencia en Aix-les-Bains?

Muy bien, muy bonito. Hemos visto el lago y me ha sorprendido bastante porque no sabía que había aquí dos puertos de cruceros y barcos. También estuvimos un día en unas termas y hemos subido a la montaña. Aquí hay un mirador desde el que se puede ver el lago desde arriba y la verdad es que me ha gustado mucho.

¿Y qué te está pareciendo el ambiente de Winamax?

Muy buena Max. Póker, festival, diversión... Me lo estoy pasando muy bien.

¿Es tu primera experiencia en un evento de Winamax?

Sí, es la primera vez que vengo a un evento de Winamax y me lo estoy pasando muy bien.

¿Y tu primer torneo de póker fuera de España?

No. Jugué hace dos años en Eslovaquia, en Bratislava, pero allí tampoco me fue muy bien. De hecho, antes de terminar la partida me volví a Zaragoza porque jugábamos el torneo de la Liga y eso sí que me fue bien.

En el CNP este año todavía no has podido repetir los resultados. ¿Estarás en la final de Madrid?

Claro. Pero tendría que hacerlo muy bien en Madrid para volver a clasificarme para el Team Pro del CNP.

Después de esta experiencia, ¿repetirías un festival como el de Aix-les-Bains?

Sí, desde luego. Sin duda.

Te ha pasado un poco como al Zaragoza, que fuera de casa también fluyes, ¿no?

Bueno, en Zaragoza este año va muy bien, ¿eh?

Sí, pero ha perdido la categoría...

Es que solo faltaría. Pero bueno, en el Ibercaja está más fuerte.

Me he fijado en que casi siempre juegas con alguna prenda o alguna gorra del Zaragoza y aquí no te has traído ninguna. ¿Puede haber sido esa la causa de que hayas caído antes de lo esperado?

Bueno, yo no creo en las supersticiones, pero no sé, no sé por qué no me he traído nada del Zaragoza, la verdad.

¿A Madrid sí te llevarás alguna camiseta?

A Madrid seguro que me llevo alguna camiseta del Zaragoza.

A ver si entonces te vemos en mesa final.

A ver.