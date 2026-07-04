Alineaciones confirmadas del Paraguay-Francia de octavos del Mundial 2026

Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 21:38h.

Estas son las alineaciones de Gustavo Alfaro y Didier Deschamps

Tchouaméni enciende las alarmas en Francia y se perderá los octavos ante Paraguay

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El Mundial 2026 se encuentra ya inmerso en plena ronda de octavos de final y, tras la clasificación de Marruecos ante Canadá, llega el turno del Paraguay-Francia, cuyo ganador se enfrentaría a los magrebíes en cuartos. Un encuentro desigual sobre el papel en el que los albirrojos buscarán otra sorpresa y los galos evitarla con estas alineaciones de Gustavo Alfaro y de Didier Deschamps.

En Paraguay, la principal novedad por parte de Gustavo Alfaro está en el cambio de esquema con un 5-4-1 prometiendo encerrarse aún más que contra Alemania en dieciseisavos. Julio Enciso será el encargado de adelantar su posición jugando en punta de ataque con Miguel Almirón y Diego Gómez buscando llevar la pelota adelante y con Andrés Cubas y Matías Galarza en el doble pivote.

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En defensa, Gustavo Gómez estará acompañado esta vez por Gustavo Velázquez y por Omar Alderete en la línea de tres centrales. El ex del Getafe y del Valencia recupera su puesto en el once titular una vez ha dejado atrás sus problemas físicos y dejará en el banquillo a Canale para jugar por delante de Orlando Gill, el héroe de la tanda ante Alemania.

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Por parte de Francia, Didier Deschamps ha sufrido la baja de Aurélien Tchouaméni de última hora permitiendo que Manu Koné vuelva a formar en el doble pivote junto a Adrien Rabiot, tal y como sucedió ya en la primera fase frente a Irak. En defensa, Lucas Digne se mantiene como el lateral zurdo por delante de Theo Hernández completando la defensa con el culé Jules Koundé, Dayot Upamecano y William Saliba.

El ataque será de nuevo la línea más peligrosa de los bleus para buscar romper el muro paraguayo. Bradley Barcola se mantiene como titular por delante de su compañero en el PSG y amigo Desiré Doué formando junto a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Alineaciones confirmadas del Paraguay-España

XI de Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón; Julio Enciso.

XI de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé.