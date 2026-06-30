La celebración viral de Paraguay tras un apagón inesperado en el último penalti

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 09:23h.

La cuenta atrás de una televisión a punto de suspenderse deja un momento único

Alemania, eliminada en los penaltis: primer bombazo del Mundial 2026

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El Mundial 2026 deja momentos inexplicables más allá del fútbol que tienen la capacidad de dar la vuelta al mundo tanto como un golazo de Lamine Yamal o de Kylian Mbappé. La clasificación de Paraguay ante Alemania es uno de esos momentos de tensión más altos de toda la cita futbolística, más aún si en un barrio cualquiera de Asunción, una televisión gigante se apaga ante centenares de personas justo en el último penalti. Un momento único tras las épicas paradas de Orlando Gill que cambia el suspiro por la felicidad extrema segundos después con una celebración única después de que la pantalla iniciara la típica cuenta atrás por inactividad.