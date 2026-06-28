Alineaciones confirmadas del Colombia-Portugal del Grupo K del Mundial 2026

Joaquín Anduro 28 JUN 2026 - 00:13h.

Así salen Néstor Lorenzo y Roberto Martínez

Manu Carreño pone en valor a Cristiano Ronaldo y Leo Messi: "Siguen siendo los reyes mundiales"

Compartir







En la madrugada española de este sábado al domingo, Miami acoge uno de los grandes partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Colombia y Portugal, con el liderato del Grupo K en juego y evitar así un posible duelo contra España en octavos. La igualada lusa frente a la República Democrática del Congo obliga al combinado ibérico a vencer al cafetero, a los que les vale el empate, con Néstor Lorenzo y Roberto Martínez sacando estos onces.

Néstor Lorenzo ha sorprendido cambiando sus dos laterales, tanto el mallorquinista Johan Mojica como, sobre todo, Daniel Muñoz. El futbolista del Crystal Palace dejará su sitio en el costado derecho al ex de Atlético de Madrid y Granada Santiago Arias mientras que Deiver Machado entra por la izquierda.

La otra novedad llega en la punta de ataque, donde será Jhon Córdoba el delantero centro titular por delante de Luis Suárez y del Cucho Hernández, que sigue sin poder asaltar el once titular. El racinguista Gustavo Puerta se ha ganado un sitio entre los James Rodríguez o Luis Díaz.

En Portugal, Roberto Martínez cambia su centro del campo con la entrada de Rúben Neves para darle más músculo a una medular en la que estará de nuevo Vitinha con Bruno Fernandes más adelantado. Los que no estarán son Joao Neves, que descansará, y un Bernardo Silva que sigue fuera del once titular del técnico catalán.

El resto del equipo será el mismo con Pedro Neto y Joao Félix consolidados como escuderos de Cristiano Ronaldo en el ataque. El groguet Renato Veiga continúa asentado al lado de Rúben Dias con Joao Cancelo por la derecha.

Alineaciones confirmadas del Colombia-Portugal

XI de Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

XI de Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Joao Félix, Cristiano Ronaldo.