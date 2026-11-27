Lucas Gatti 27 NOV 2026 - 19:31h.

Musso, sin opciones en el Atlético en la pelea con Oblak

La Copa América 2028 volverá a jugarse en Estados Unidos y no sólo tendrá selecciones sudamericanas: fechas, formatos y equipos

Compartir







Racing comenzó a diagramar el armado del plantel para la temporada 2027 y pretende dar uno de los grandes golpes del próximo mercado de pases. La dirigencia encabezada por Diego Milito tiene entre sus objetivos repatriar a Juan Musso, actualmente en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone.

El primer sondeo ya se produjo, según pudo averiguar ElDesmarque. El objetivo es conocer su situación contractual y evaluar su predisposición para regresar al fútbol argentino después de casi nueve años en Europa. La intención de Racing es incorporar a un arquero con experiencia internacional y sentido de pertenencia, que se transforme en un referente dentro del plantel.

PUEDE INTERESARTE Ademola Lookman asume un incierto mercado invernal y el Atlético de Madrid le pone precio

El presidente Milito conversa seguido con Musso y le acercó una propuesta contractual de larga duración, con condiciones económicas similares a las que percibe en LALIGA EA Sports. Igualmente, todo dependerá de una eventual salida del actual arquero titular, Facundo Cambeses. En la liga española rige el Fair Play financiero (tope salarial) y el contrato del argentino es elevado, pero no impagable para Racing. La única traba de volver a su país hoy es su familia que pretende quedarse en Europa, además de tres propuestas europeas que tiene para mantenerse en la élite del fútbol mundial.

La situación contractual de Juan Musso en el equipo colchonero

Uno de los principales obstáculos que deberá superar el conjunto argentino es la situación contractual del guardavalla. Musso tiene vínculo con el Atleti hasta el 30 de junio de 2028, por lo que una eventual incorporación requerirá una negociación con la institución madrileña.

PUEDE INTERESARTE Gil Marín fija su salida del Atlético de Madrid y Apollo tiene dos grandes tareas por realizar

El portero de la Internacional Argentina arribó al conjunto colchonero en agosto de 2024, inicialmente a préstamo desde Atalanta, Italia. En junio de 2025, el Atlético acordó su transferencia definitiva y le firmó un contrato por tres temporadas.

PUEDE INTERESARTE Novedades con la lesión de Cuti Romero y fecha de vuelta confirmada

En el equipo de Simeone, Musso compite por el puesto con Jan Oblak. La posibilidad de encontrar mayor continuidad podría favorecer las aspiraciones de Racing, aunque también deberá evaluarse la voluntad del arquero de continuar su carrera en Europa. Otro aspecto que podría incidir en su decisión es la Selección Argentina. A sus 32 años, el arquero tiene la posibilidad de aspirar a un lugar en el proceso rumbo al Mundial 2030.

Por el momento, la operación se encuentra en una etapa inicial. Racing deberá convencer al futbolista y encontrar una fórmula económica que permita negociar su salida del Atlético de Madrid.

El primer paso de Juan Musso por Racing: de las inferiores al fútbol europeo

Nacido el 6 de mayo de 1994 en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, Musso completó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Racing y comenzó a construir su camino hacia la Primera División. Con el tiempo, integró el plantel que se consagró campeón del fútbol argentino en 2014, bajo la conducción técnica de Diego Cocca, y compartió vestuario con Milito.

Durante sus primeros años en el conjunto de Avellaneda debió esperar su oportunidad detrás de Sebastián Saja y Agustín Orion. Su debut oficial se produjo el 27 de mayo de 2017, en la victoria por 2-1 frente a San Lorenzo. Posteriormente, se consolidó como titular y continuó en el arco durante la etapa de Eduardo Coudet. Sus condiciones físicas, sus reflejos y sus actuaciones despertaron el interés de varios equipos europeos.

A mediados de 2018 fue transferido al Udinese de Italia en una operación cercana a los cuatro millones de euros. De esta manera, con apenas 24 años, el arquero inició su aventura internacional.

El crecimiento en Europa y su llegada a la Selección Argentina

Musso permaneció durante tres temporadas en el Udinese, donde se consolidó como uno de los futbolistas más importantes del equipo. Su rendimiento motivó que la Atalanta desembolsara alrededor de 20 millones de euros para incorporarlo a mediados de 2021.

En el conjunto de Bérgamo tuvo la posibilidad de disputar la Champions League y de conquistar la Europa League en 2024, antes de incorporarse al Atlético de Madrid. Paralelamente, comenzó a construir su trayectoria en la Selección Argentina. El entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni lo hizo debutar el 26 de marzo de 2019, en la victoria por 1-0 frente a Marruecos. Posteriormente, formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021.

Casi nueve años después de su partida, Racing pretende recuperar a un arquero que se marchó como una promesa y que podría regresar con experiencia internacional, títulos y recorrido en algunas de las principales competencias del mundo.

Milito y Saja conocen personalmente al futbolista y compartieron con él su primera etapa en la institución. El primer movimiento ya está hecho. El desafío será transformar el deseo de repatriarlo en una posibilidad concreta para 2027.