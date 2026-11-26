El central del Atlético de Madrid lleva sin jugar desde el 17 de octubre

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Cuti Romero empieza a ver la luz al final del túnel. El central del Atlético de Madrid lleva un mes y medio sin jugar debido a dos lesiones consecutivas que le han apartado de los planes de Diego Pablo Simeone. De ese segundo contratiempo físico no se sabe demasiado, aunque este jueves por fin se le ha visto trabajar sobre el césped de Majadahonda.

Un regreso que, en cualquier caso, será progresivo. Romero ha realizado parte del trabajo con el grupo y tendrá una "incorporación progresiva" a la dinámica del equipo. De momento, su presencia para el partido ante el Elche de próximo sábado en el Martínez Valero está casi descartada, pero tiene opciones de entrar en la convocatoria para la visita al Barça el próximo miércoles o reaparecer una semana más tarde ante el Betis.

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Lesión de Cuti Romero y tiempo de baja

Cuti se lesionó el pasado 17 de octubre ante el Espanyol, en Cornellá. El central pidió el cambio a los 67 minutos debido a una lesión en el aductor que le impidió jugar los días posteriores ante el Dépor y ante el Stuttgart. El caso es que el 31 de octubre regresó a la convocatoria ante el Levante, pero no llegó a tener minutos. Sufrió una recaída, desapareció de los entrenamientos y se ha perdido los duelos ante el Bayern, el Barça, el Getafe y el Viking.

Es decir, que Romero lleva 40 días de baja y, salvo sorpresa, tampoco jugará ante el Elche, por lo que estará como mínimo un mes y medio apartado de los terrenos de juego. Hasta la fecha, sólo ha podido participar en ocho de los 18 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid.

Además, cabe recodar que Marc Pubill ya regresó a la convocatoria este miércoles ante el Viking, por lo que está recuperado de su lesión de tobillo, aunque no llegó a tener minutos. Así pues, el único jugador que sigue en la enfermería es Ademola Lookman, que se lesionó con Nigeria durante el parón de selecciones y podría perderse todo lo que resta de año.