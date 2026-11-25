Simeone cita a 24 jugadores para un duelo clave en sus aspiraciones europeas

Dani Martín se rompe al recordar a su padre y su pasión compartida por el Atlético: "Te echo de menos"

Compartir







El Atlético de Madrid ha confirmado la convocatoria de Diego Pablo Simeone para el partido ante el Viking. Un duelo que se antoja clave para los intereses rojiblancos, que hasta la fecha sólo han sumado 4 puntos en la Champions League y están obligados a ganar al que en teoría es su rival más débil de esta Fase Liga para aumentar sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda.

La gran noticia de la lista es el regreso de Marc Pubill, que sufrió una lesión de tobillo en el partido de España ante Inglaterra del pasado 15 de noviembre y se perdió el duelo del pasado domingo ante el Getafe. El defensa ya está recuperado y podrá volver a jugar este miércoles, con la duda de si partirá directamente desde la titularidad.

PUEDE INTERESARTE Simeone quiere tres fichajes en enero y el Atlético valora hasta cuatro salidas

Por contra, Simeone sigue sin recuperar a Cuti Romero y Ademola Lookman. Especialmente preocupante es la lesión del central argentino, que lleva mes y medio sin jugar y sufrió un segundo contratiempo físico cuando se acababa de recuperar del primero del que no se saben demasiados detalles, por lo que es una incógnita cuándo volverá a jugar. En cuanto a Lookman, sufrió un "esguince de rodilla de alto grado" en el pasado parón de selecciones y podría estar cerca de dos meses de baja.

PUEDE INTERESARTE El Levante UD confirma la peor noticia, lesión de cruzado y adiós a la temporada

En total, el Cholo ha citado a 24 futbolistas en una convocatoria completada por Romeo Hueso y Jorge Castillo para completa la lista.

Convocatoria del Atlético de Madrid ante el Viking

Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Salvi Esquivel.

Defensas: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Álex Grimaldo, Robin Le Normand, Romeo Hueso y Dani Martínez.

Centrocampistas: Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Giuliano Simeone, Morten Hjulmand y Jorge Castillo.

Delanteros: Kang In Lee, Alexander Sorloth, Jonathan David, Arnau Ortiz y Julián Álvarez.