Alberto Cercós García 25 NOV 2026 - 09:17h.

Dani Martín recuerda a su padre, fallecido hace un mes, con el Atlético de Madrid siempre presente

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Hay domingos que ya no volverán a ser lo mismo para Dani Martín. El Atlético de Madrid era mucho más que un equipo para el cantante: era uno de los lugares donde se sentía cerca de su padre. Un mes después de perder a José Manuel Martín, Manolo, el exvocalista de El Canto del Loco ha vuelto a recordar ese vínculo construido desde su infancia. Y lo ha hecho con la música como refugio y con una sinceridad que deja poco espacio para esconder el dolor.

El pasado 24 de octubre, Dani comunicó el fallecimiento de su padre después de cancelar los dos conciertos previstos en Barcelona. Regresó de urgencia a Madrid para acompañarle en sus últimos momentos y despedirse con las manos entrelazadas. La pérdida golpeó a una familia que ya había afrontado en 2009 la muerte de Miriam, hermana del artista. En su despedida, el cantante compartió una fotografía de ambos y recuperó 'Capitán', la canción que había dedicado a Manolo años atrás.

La importancia del Atleti para Dani y su padre

El Atleti era parte esencial de esa historia. Dani contó que desde los once años acudía cada domingo al fútbol con su padre. Aquellas visitas se convirtieron en un espacio propio para hablar y sentirse felices. 'Capitán', publicada en 2020, nació de esos recuerdos y de la relación que ambos construyeron con el tiempo. El club rojiblanco también quiso arroparle tras conocer la noticia: el Metropolitano le dedicó un mensaje de apoyo y un aplauso antes del partido ante el Deportivo de La Coruña, disputado aquel 24 de octubre.

Ahora, Dani ha vuelto a abrir esa herida con una publicación: "Me salió esto para ti, Papá", escribió al compartir una canción. Junto a una imagen de su infancia, dejó una confesión: "Hace un mes que no puedo ir al Atleti porque ya no estás. Hace un mes que estoy aprendiendo muchas cosas sin ti. Y estoy bastante enfadado. Te echo de menos y te quiero". Definió el homenaje como su manera de comunicarse con música. Volver al fútbol sin Manolo será enfrentarse a la ausencia en uno de los lugares donde más presente le sentía de nuevo.