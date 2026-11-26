Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 00:45h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

La Araña volvió a celebrar un gol en el Metropolitano

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Julián Álvarez volvió a marcar en el Metropolitano y el runrún sobre su figura decrece. Sin embargo, y a pesar del gol en la UEFA Champions League, recibió algunos pitos al abandonar el terreno de juego. En el último episodio de El Chiringuito valoran lo sucedido en el feudo rojiblanco y José Álvarez suelta la bomba en directo. El tertuliano vaticina una imagen en el Camp Nou que puede dar mucho que hablar en clave mercado.

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José Álvarez suelta la bomba de Julián en El Chiringuito

Los tertulianos de El Chiringuito comenzaron debatiendo por la división de opiniones con el argentino al ser sustituido: "No me parece una pitada monumental, pero es llamativo y yo no lo entiendo. Entendí al principio el malestar de la afición del Atlético de Madrid, ya pidió perdón, acaba de marcar un gol en Champions... oye, vamos a levantar un poquito el pie del acelerador. Además es algo que va a beneficiar a todo el mundo".

Fue entonces cuando José Álvarez soltó la bomba y vaticinó la imagen que se verá en el Camp Nou: "A Julián Álvarez se le va a ovacionar en el Camp Nou y se le va a dar el cariño que no está recibiendo en el Metropolitano. Se le va a ovacionar cuando el speaker, el miércoles que viene y la gente se va a poner en pie a aplaudirle. No tengo ninguna duda. Imagínate, si era su sueño, ya cuando llegue al Camp Nou y la gente se levante y le aplauda...".