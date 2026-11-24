Lucas Gatti 24 NOV 2026 - 20:18h.

Contará con seis selecciones de la Concacaf además de las seis de la Conmebol

España ya tiene rival para los cuartos de final de la Nations League

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Estados Unidos volverá a ser la casa de la Copa América. La CONMEBOL y la Concacaf confirmaron la extensión de su alianza estratégica y anunciaron que organizarán conjuntamente la edición 2028 del certamen, que se desarrollará entre el 9 de junio y el 9 de julio. De esta manera, el país norteamericano recibirá por tercera vez en su historia el torneo de selecciones más antiguo del mundo, después de haber sido anfitrión en 2016 y 2024, que tuvo primero a Chile y luego a Argentina como campeones del continente sudamericano.

La competencia tendrá a 16 selecciones, una cifra que amplía la participación más allá de los diez países que integran la confederación sudamericana. La nómina estará compuesta por los diez representantes de la CONMEBOL y seis equipos de la Concacaf. Así, el certamen volverá a reunir a seleccionados de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, tal como ocurrió en la última edición disputada en territorio estadounidense.

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Los diez países sudamericanos tendrán su lugar asegurado: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En tanto, los seis representantes de la Concacaf deberán ganarse su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, que está programada entre el 17 de junio y el 11 de julio del año próximo. Los nombres de esos seleccionados todavía no están definidos y dependerán de los resultados de esa competencia.

En cuanto al formato, la confirmación oficial establece un torneo de 16 seleccionados, con 10 plazas para la CONMEBOL y seis para la Concacaf. Sin embargo, todavía no se difundieron los detalles del sistema de disputa: la conformación de los grupos, los criterios de clasificación a las instancias eliminatorias y el calendario de partidos serán comunicados más adelante. Tampoco se anunciaron las ciudades sede ni los estadios que albergarán los encuentros, aunque probablemente se concentre en la Costa Este de EE. UU. porque en la misma fecha en la ciudad de Los Ángeles se llevará a cabo los Juegos Olímpicos 2028.

El acuerdo entre ambas confederaciones da continuidad a la colaboración establecida en 2023 y aprobada por los consejos de los dos organismos. La experiencia más reciente fue la Copa América 2024, también organizada en Estados Unidos y con 16 participantes. Para la Concacaf, la alianza representa una nueva oportunidad para que sus selecciones se midan con algunos de los equipos más fuertes del continente. Al mismo tiempo, fortalece la relevancia deportiva de la Copa Oro. Para la CONMEBOL, implica mantener al torneo en un mercado de gran infraestructura y proyección internacional.

El anuncio fue respaldado por los presidentes de ambas entidades. Alejandro Domínguez, titular de la CONMEBOL, destacó que la Copa América forma parte de la identidad y la historia del fútbol sudamericano y remarcó la continuidad del trabajo conjunto. Por su parte, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, señaló que el acuerdo generará nuevas oportunidades competitivas para sus selecciones y reforzará el valor de la Copa Oro.

Para la Selección argentina, la edición 2028 tendrá un atractivo especial: llegará como bicampeona vigente de América, después de las consagraciones en Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, y buscará conquistar el torneo por tercera vez consecutiva. La Albiceleste es además la máxima ganadora histórica de la competencia, con 16 títulos, una más que Uruguay. El regreso a suelo estadounidense volverá a ponerla en un escenario conocido, aunque todavía resta saber en qué ciudades jugará y cuáles serán sus posibles rivales.

Con las fechas y la sede ya confirmadas, la organización deberá avanzar ahora en la definición de las sedes, los estadios, el fixture y los mecanismos específicos de clasificación de Concacaf. Lo que ya está definido es que la Copa América volverá a cruzar a las dos grandes regiones futbolísticas del continente en un torneo de 16 selecciones.

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