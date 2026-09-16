El Deportivo se carga a Teun Gijselhart tres meses después de su fichaje

Fran Fuentes 16 SEP 2026 - 16:05h.

El centrocampista pone rumbo a Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos mercados que quedaban abiertos

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Teun Gijselhart llegó el pasado verano, antes incluso de que se abriera de manera oficial el periodo de traspasos, al Deportivo de A Coruña. Sin embargo, su anuncio se retrasó sobremanera. El centrocampista holandés, una de las máximas promesas del fútbol emergente en su país, llegó como una operación estratégica, de presente, pero también de futuro. Un jugador talentoso con la posibilidad de crecer de la mano con el equipo y hacerse un nombre en el fútbol profesional a la par que el Dépor y quién sabe si protagonizar una gran venta en el futuro. Sin embargo, su carrera dejará de estar ligada al conjunto herculino durante la presente temporada.

Y es que, según ha confirmado el propio club a través de un comunicado oficial, Teun Gijselhart se ha marchado cedido a Al-Ain, club de la liga de Emiratos Árabes Unidos, donde intentará seguir progresando y disputando minutos de calidad para que no se frene su progresión. De este modo, el jugador recala en el conjunto árabe en forma de una cesión simple, sin opción de compra, por lo que se espera al jugador de vuelta en Abegondo de cara al arranque de la próxima temporada.

Y es que la realidad del mercado del Deportivo ha ido fluctuando con el paso de las semanas. Si al principio los jugadores que pudo cerrar fueron opciones interesantes pero de un perfil más bajo, la llegada de Pierre-Emerick Aubameyang ha puesto al club en una realidad completamente distinta, tanto a nivel deportivo como de mercado. De este modo se entienden mejor algunas de las operaciones que se cerraron en el tramo final del mercado, como las cesiones de Marc Casadó y José María Giménez, o la llegada como agente libre de Adama Traoré. Especialmente la llegada del mediocentro del FC Barcelona frena en seco todas las posibilidades para un Teun Gijselhart que ya de antes tenía que competir con Leo Amatucci, Mario Soriano, Diego Villares o Riki Rodríguez.

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Así las cosas, Teun Gijselhart continuará su carrera en los Emiratos Árabes Unidos, uno de los pocos mercados que aún permanecían abiertos en el fútbol internacional.