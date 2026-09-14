El Dépor acelera la salida de Teun Gijselhart, un recién fichado que apunta a Arabia

Juan Pérez 14 SEP 2026 - 15:20h.

El fichaje de Marc Casadó opaca las oportunidades del neerlandés

Las cifras del fichaje de Teun Gijselhart por el Dépor: un contrato de larga duración

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La exigencia del RC Deportivo en el inicio de la temporada 26/27 no es la del típico equipo que asciende a Primera División con vistas a pelear por la permanencia hasta la última jornada. Las operaciones de Aubameyang, Adama Traoré, Marc Casadó y José María Giménez empujan al club a pelear tras cinco jornadas por puestos europeos, una ensoñación a día de hoy que deja poco espacio para la proyección de Teun Gijselhart.

El holandés Teun Gijselhart apenas cuenta para Antonio Hidalgo en los planes actuales de un Dépor que sin duda es la gran revelación de LALIGA en los primeros pasos del conjunto blanquiazul en su regreso a la élite. El centrocampista de 21 años llegó con la vitola de ser una joven promesa para la medular con la intención de darle un perfil complementario al equipo, pero el fichaje de Marc Casadó le ha dejado sin apenas espacio.

El primer descarte oficial de esta temporada fue el fichaje inicial de Soriano el 19 de junio, y ahora parece una salida bastante clara a pesar del gasto del club con el pago de un millón de euros para firmarlo por cuatro temporadas. Su perfil no encaja a día de hoy a pesar de llegar con la intención de ganar duelos, recuperar balones y participar en la salida de balón, sobre todo porque su juventud no encaja con el potencial del puesto para Hidalgo a estas alturas. Y eso que dejó buenos minutos en pretemporada.

En su presentación confesó que quería darlo todo por la camiseta en un perfecto español, y ahora las informaciones de Cope apuntan a una salida avanzada en forma de cesión. En Grecia el mercado de fichajes se cierra el 15 de septiembre y suena el Aris, por lo que es una de las alternativas más claras así como el fútbol árabe, las dos puertas entreabiertas para calmar el futuro del internacional sub-15 y sub-17 con Países Bajos.