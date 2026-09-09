Juan Pérez 09 SEP 2026 - 15:40h.

Una cesión que se cerró a escasos minutos del cierre del mercado

Las confidencias entre Casadó y Giménez al llegar al Deportivo a última hora y el lío con los dorsales: "¿Querés cambiar?"

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La operación de Marc Casadó es una de esas que genera un plus de ilusión en el deportivismo por todo lo que significa conseguir a un jugador de su edad, ambición y nivel para competir en la élite. Su estreno ante el Villarreal con muy buenos minutos, dejan la sensación de que puede ser muy importante en el esquema de Antonio Hidalgo, y todo gracias a un tanteo de hace meses que se desbloqueó en la prórroga cuando todo parecía perdido.

El último día del RC Deportivo en el mercado de fichajes ha sido uno de los más aclamados por el análisis nacional tras el acuerdo por Giménez y Casadó en los últimos minutos. El movimiento tenía muchos matices hasta consensuar la cesión con opción de compra por 30 millones de euros, pero la intrahistoria del mismo sale ahora a la luz precisamente en la presentación oficial del centrocampista.

Ante la pregunta de cómo vivió el de Sant Pere de Vilamajor esa jornada a falta de la firma en los últimos instantes, no supo más que decir que el primer contacto empezó al mediodía del 2 de septiembre. En ese punto Fernando Soriano le roba el protagonismo para dar todos los detalles, y lo cierto es que es fue una negociación tan veloz como deseada por las dos partes después de que cruzaran los intereses de jugador y Dépor.

Soriano explica lo curioso de la operación, en una situación muy distinta al de José María Giménez a pesar de llegar ambos en el último momento: "El fichaje de Marc fue curioso porque fue el último día, con Giménez si llevábamos varios días, pero con Marc hablamos al principio de mercado y prácticamente me lo descartaron porque era imposible ya que tenía otras opciones de mercado", asiente.

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En ese punto el interés del Dépor parecía saltar hacia otros jugadores rumoreados durante semanas, pero ya sea la casualidad o la caída de otros nombres, todo explotó el último día. Fernando Soriano aclara que el primer contacto con el agente llegó a 23 horas del cierre del mercado: "nos dijeron que podría abrirse esta posibilidad porque sabían que estábamos pendientes de esa posición. Le dije que teníamos ciertas dificultades por esto (salario) y a lo largo de la mañana siguiente entramos en contacto de una forma más directa, comunicamos con el Barcelona y fue todo bastante rápido".

Lo más curioso es que Marc Casadó terminó firmando antes incluso que el propio Giménez, pero ambos con muy poco margen. Casadó entró a las 11:52h. según el sistema y Giménez a las 11:58h., dos movimientos en el último segundo que mejoran el panorama para generar una ilusión desmedida en Coruña.