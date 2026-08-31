Los posibles movimientos del Real Madrid en las últimas horas del mercado de fichajes

Todos los jugadores con opciones de salir están condiciones por sus problemas físicos

El Real Madrid ficha a Sergio Martínez y define su plan de futuro

Compartir







El Real Madrid afronta las últimas horas de mercado de fichajes con la tranquilidad del trabajo hecho. Como viene siendo habitual durante los últimos años, el club presidido por Florentino Pérez realizó todos sus movimientos durante los primeros días de verano para reforzar las posiciones más débiles de una plantilla que viene de dos años en blanco. La realidad es que las fichas del primer equipo están completas, aunque eso no quiere decir que no se vaya a producir algún movimiento.

Las posibles salidas del Real Madrid

Repasemos línea por línea. En la portería no se espera ninguna sorpresa, pero en la defensa no se descarta alguna salida. Son diez defensores para cuatro puestos, lo que invita a pensar que sobran dos. El gran señalado para marcharse durante todo el verano ha sido Raúl Asencio, que parte como quinto central, pero dos inoportunas lesiones en las últimas semanas han complicado su situación y, salvo sorpresa, parece complicado que acabe marchándose en estas últimas horas. El otro exceso defensivo está en la banda izquierda, pero la lesión de Ferland Mendy, que ni siquiera tiene fecha de regreso, convierte en improbable su marcha.

En el centro del campo, la primera gran conclusión parece clara: falta un '5'. Se intentó fichar a Rodrigo Hernández pero, sorprendentemente, el club declinó la opción de firmar otro centrocampista una vez que se esfumó la opción del español. Camavinga y Tchouaméni son los únicos jugadores puros para la medular, pero José Mourinho ya ha dejado claro que contará en ese puesto con Fede Valverde y Bernardo Silva, además de la alternativa de Thiago Pitarch.

En caso de salir algún jugador, las miradas apuntan a Camavinga, Tchouaméni y Pitarch, este último en busca de minutos. Los dos franceses han escuchado cantos de sirena durante todo el verano, sobre todo un Camavinga que ha ido perdiendo protagonismo en los último años, pero a estas alturas ya parece complicada una marcha. Tchouaméni está lesionado y, casi cuatro meses después de su pelea con Valverde, no ha jugado ni un solo minuto en este inicio de curso. Si hubiera alguna salida, parece obligado acudir al mercado en busca de refuerzos.

PUEDE INTERESARTE Claudia Rodríguez desvela los regalos del Real Madrid a Cucurella y sus hijos

En la delantera, el único que tiene opciones de salir es Endrick. Pero al igual que pasa con otros compañeros, una lesión muscular ha complicado su situación en estos últimos días de mercado. El brasileño parte como la última opción del frente ofensivo del Real Madrid y todo invita a pensar que tendrá pocos minutos este curso, más aún ante la gran irrupción de Carlos Espí y la llegada de un Diomande que debe ir a más en cuanto a participación. El otro jugador que podría haber salido era Rodrygo Goes, pero seguirá de baja hasta diciembre tras su dura lesión de rodilla, por lo que seguirá en el club, como mínimo, hasta enero.