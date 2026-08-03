El Zaragoza zanja el culebrón de Samed Bazdar y cambia el escenario del próximo fichaje

Ángel Cotán 03 AGO 2026 - 21:45h.

Lalo Arantegui prioriza esta incorporación

¿Qué falta por fichar en el equipo blanquillo?

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El Real Zaragoza continúa con su preparación estival con un amplio número de caras nuevas a las órdenes de Ibai Gómez. El técnico perfila los últimos detalles de la primera plantilla blanquilla con el obligado objetivo de regresar a LALIGA Hypermotion. Para ello, Lalo Arantegui debe fichar más gol y lo cierto es que el escenario sufre un cambio favorable.

El líder de la parcela deportiva blanquilla marca como prioridad en este tramo de mercado el fichaje de un nuevo delantero centro. Varios obstáculos frenaban esta operación, pero tal y como avanza El Periódico de Aragón, uno de ellos ya está superado.

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El Zaragoza zanja el culebrón de Samed Bazdar

Samed Bazdar ha protagonizado el gran culebrón del verano en la disciplina maña. Tras no responder a las expectativas que generó su fichaje, el atacante no contemplaba la opción de jugar en la Primera Federación. El internacional bosnio trasladó su intención de salir y el club aceptó siempre y cuando la oferta respondiese a sus exigencias económicas.

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Y ya hay fumata blanca. La citada fuente asegura que Samed Bazdar abandonará el Real Zaragoza en las próximas horas y la entidad recuperará parte de su inversión por el bosnio.

Cambia el escenario por el próximo fichaje

No es una noticia ni mucho menos menor para el futuro zaragocista en este mercado de verano. Y es que, gracias al empujón económico que brinda la venta de Samed Bazdar, Lalo Arantegui podrá pujar con mayor fuerza por el próximo fichaje. Y no será otro que un delantero que complete el ataque de Ibai Gómez para el próximo curso.

La dirección deportiva maña cuenta con varios nombres en su agenda, siendo el último de ellos Joaquín Delgado. Según avanza El Comercio, el Zaragoza es uno de los interesados en el joven delantero sevillano, descartado por Julián Calero tras la incorporación de varios futbolistas para el ataque del Real Oviedo.