Fran Fuentes 01 JUL 2026 - 14:59h.

El jugador ha permitido a su club fichar al tramitar su baja de larga duración en dos momentos diferentes que permitieron grandes incorporaciones

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La renovación de Andreas Christensen con el FC Barcelona es un hecho. El central danés, quien la mayor parte del tiempo ha pasado lesionado en el conjunto azulgrana, seguirá vinculado a la entidad hasta el 2028. En este sentido, el futbolista ha aceptado una considerable rebaja salarial para continuar jugando en el Camp Nou. Aunque, más allá de que su rendimiento deportivo no justifique la decisión de ampliarle el contrato, ha habido dos grandes favores en momentos de máxima necesidad que el jugador le ha hecho a la entidad y que sí avalan que siga perteneciendo al equipo.

El primero de ellos fue en agosto del 2024. Andreas Christensen sufrió una tendinopatía en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda. Una lesión grave cuyo tiempo de baja se estimó de larga duración. Como parte del reglamento del límite salarial, LALIGA le permitió al FC Barcelona acogerse al artículo 77 de las Normas de Elaboración de Presupuestos. De este modo, utilizaron un 80% de su salario, entonces de 12 millones de euros brutos, para realizar la inscripción, con un validado provisional, de Dani Olmo.

Posteriormente, el Consejo Superior de Deportes validaría judicialmente el registro del centrocampista, pese a que el club tenía muy excedido el límite salarial y no pudo justificar ingresos para afrontar ese exceso. Sin embargo, el CSD, amparándose en el derecho de los trabajadores a ejercer su profesión, permitió que el de Terrassa siguiera jugando. De este modo, el primer paso se dio con la utilización de ese porcentaje mayoritario de la masa salarial que ocupaba Christensen. Para ello

Cómo funciona el artículo 77 y el caso de Andreas Christensen

Este artículo ha generado gran controversia, porque muchos pensaban que ese 80% de reutilización del salario se podía hacer solamente si tramitaban la baja de la ficha federativa del jugador en cuestión, y que por eso no podría jugar con el equipo esa misma temporada. Sin embargo, no es así, y así ha quedado demostrado. Pueden jugar tanto él como el jugador inscrito con esa cifra.

Si bien este no dejó de cobrar ni un euro (no funciona así el mecanismo, ya que no se "reutiliza" el salario de Christensen), LALIGA permite utilizar una cantidad equivalente al 80% del salario de un lesionado de larga duración para que el equipo pueda seguir compitiendo, aunque exceda el límite salarial. De esta manera, el FC Barcelona tuvo que justificar posteriormente la posibilidad de afrontar esos dos salarios.

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Este caso es muy similar al del pasado mercado de invierno. En él, se confirmó la lesión de ligamento cruzado anterior de Andreas Christensen. Su baja sirvió para que el FC Barcelona, de nuevo, volviera a utilizar ese 80% de la ficha en firmar a otro jugador. En lugar de un defensa central, acabaría llegando Joao Cancelo, que ha sido fundamental en la recta final de LALIGA.

Esta predisposición del danés en ayudar a la entidad ha propiciado que, ahora, en señal de agradecimiento, el club le asegure dos temporadas más. Toda vez que ya está recuperado (volvió a aparecer frente al Valencia CF en la jornada 38), todo apunta a que hará la pretemporada con normalidad y podrá estar disponible para Hansi Flick.